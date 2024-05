Ministeri Juuso: Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamisen perumisesta ei ole keskusteltu – ”Me odotamme lausuntopalautteen”

Kouvolan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttamispäätöksen mahdollisesta perumisesta ei ole sosiaali- ja terveysministeriössä keskusteltu, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) STT:lle. Esitys on vasta lähtenyt lausunnoille ja asiaa tarkastellaan Juuson mukaan vasta sen jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Me odotamme tietysti lausuntopalautteen ja katsotaan asiaa sitten, Juuso kommentoi.

Lausuntokierros päättyy heinäkuun alussa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kuitenkin jo lupaili Kouvolassa, että se mahdollisesti perutaan?

- Sitä tarkastellaan lausuntopalautteen perusteella sitten, tehdäänkö muutoksia, Juuso sanoo.

Sairaalaverkosto kuuluu Juuson hallinnonalaan, joten hän on asiassa vastuuministeri. Hallitus on linjannut, että yöpäivystykset lakkaisivat Iisalmessa, Jämsässä, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa. Esityksen kokonaisvaikutuksen on arvioitu olevan noin 26 miljoonaa euroa.