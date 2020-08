Ministeri Kiuru: ”Jos pakkokaranteenia rikkoo, rangaistuksena voi olla sakkoa tai vankeutta”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan riskimaista kotimaahan matkustavat tullaan määräämään jatkossa viranomaispäätöksellä pakkokaranteeniin.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa riskimaista tulleille voidaan myös määrätä pakkotestejä. Kiuru totesi tänään tiedotustilaisuudessa, että pakkokaranteenin rikkojat syyllistyvät terveydensuojelurikkomukseen, jonka johdosta voi seurata rangaistus.

– Jos riskimaista palaava rikkoo pakkokaranteenia, rangaistuksena voi olla sakkoa tai enintään 3 kuukautta vankeutta, Kiuru totesi sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa illalla.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi, että karanteenin piiriin tulevat siis matkustajat niistä maista, jotka eivät ole niin sanottujen sallittujen maiden listalla. Salmiselta kysyttiin, että asetetaanko esimerkiksi Ruotsista tulevat karanteeniin.

– Kyllä sen pitäisi koskea, koska kyse on siis siitä, että jokaisesta sellaisesta maasta, joka ei täytä hallituksen asettamia rajoja, karanteenia sovelletaan. Jos pannaan kaikki karanteeniin niin ollaan varmoilla vesillä, koska 14 päivän jälkeen jos tartuntaa ei ole tullut niin sitä ei sitten tulekaan, Salminen sanoi.

Uusien linjausten taustalla on se, että Suomen tuoreista koronatartunnoista merkittävä osa on peräisin ulkomailta.

– Tämä vaatii kyllä sitä, että nyt puututaan matkustuksen suosituksiin ja sääntöihin ja kiristetään niitä ihan selvästi. Emme halua syödä pois sitä hyvää työtä, joka kesän ja kevään aikana tehtiin, Salminen sanoi.

Kiurun mukaan myös selvitetään, voidaanko lentoja riskimaista estää. Lentoyhtiöt joutuvat ilmoittamaan, kuinka paljon koneessa on riskimaista tulevia transitmatkustajia.

Kiuru on huolestunut siitä, että viime viikkoina koronatartunnat ovat kasvaneet. Tartunnat keskittyvät kahdelle reitille. Terveysturvallisuusviranomaiset päättivät testata Bukarestista ja Skopjesta tulleet matkustajat.

Kiurun mukaan pakkotestaus laajenee mahdollisimman pian myös maarajoille.

– Emme voi tuudittautua siihen, että uhkat tulisivat vain lentokoneella. Tarvitsemme lisää tietoa siitä, millä tavalla riskimaiden osalta koronatartuntoja on tullut. Tältä osin mahdollisuus testata kaikki tai testata merkittävin osa jää viranomaisten harkintaan. Lähtökohdaksi on kuitenkin otettu, että kaikille Suomeen riskimaista saapuville ilmoitetaan jo etukäteen, että riskimaista Suomeen matkustettaessa edessä saattaa olla pakkotestaus. Tältä osin maarajojen ja myös lentokoneella tuotujen koronauhkien on oltava tasavertaisessa asemassa, Kiuru totesi.

Uutista päivitetty klo 20.58 ja klo 21.26.