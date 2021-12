Ministeri Kiuru pitää aiheellisena 5-11-vuotiaiden rokotusten rajaamista riskiryhmille – ”Joudumme varautumaan alkuun aika pieniin rokote-eriin”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) pitää perusteltuna koronarokotteiden rajaamista vain riskiryhmiin kuuluville 5-11-vuotialle. Simo Alastalo Demokraatti

– Tämä päätös kertoo siitä, että joudumme varautumaan Biontech-Pfizerilta alkuun vielä aika pieniin rokote-eriin. Silloin priorisointi niihin lapsiin ja heidän perheisiinsä, joissa on suurin tarve on varmasti ihan aiheellinen minunkin mielestäni, Kiuru sanoi torstaina eduskunnassa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL kertoi iltapäivällä lasten rokotesuosituksistaan, jotka poikkesivat Euroopan lääkeviraston EMAn suosituksista. EMA suositteli marraskuun 25. Biontech-Pfezerin Comirnaty-rokotteen käytön laajentamista 5-11-vuotiaisiin.

THL:n mukaan koronarokotuksia voitaisiin tarjota kaikille 5-11-vuotiaille siinä vaiheessa, kun rokotusten turvallisuudesta ikäryhmässä on saatu lisää tietoa erityisesti harvinaisten haittavaikutusten osalta.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan pääsyy sille, ettei rokotuksia suositella nyt kaikille 5-11-vuotiaille lapsille on heidän oma matala tautitakkaansa.

– Tämän ikäisten lasten tartunta on yleensä lieväoireinen ja vakavat taudinkuvat on erittäin harvinaisia verrattuna esimerkiksi muihin rokotuksilla estettyihin tauteihin. Kun ryhmän oma tautitaakka on matala, rokotteelta siedetään hyvin vähän haittavaikutuksia. Jos yhteiskunnan toiveena on vaikutta epidemian kulkuun lapsia rokottamalla, ja heidän oma hyötynsä on pieni, turvallisuustieto on vielä tärkeämpää, Nohynek totesi torstaina.

5-11-vuotiaille annettava rokoteannos on pienempi kuin yli 12-vuotiaille annettava.

– Tästähän on tarkoitus räätälöidä lapsille oma annos, ja sitä kautta nämä rokotteet mitä meillä on nyt maassa eivät suoraan siihen soveltuisi vaan odotamme lääkevalmistajalta lapsille soveltuvia rokotteita ja näitä on tulossa varsin piankin, Kiuru sanoi.

”Nyt pannaan tämä rokotekone käymään.”

Kiuru piti odotettuna myös THL:n suositusta toisen ja kolmannen rokoteannoksen annosvälin lyhentämisestä viiteen kuukauteen sekä sitä, että kolmansia annoksia aletaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille.

– Tässä tulee nyt työkaluja siihen, että voimme tartuntoja ja niiden määriä torjua ja samaan aikaan varmistaa, että ihmiset sairastuisivat vähemmän. Tämä on myös linjassa sen kanssa, että yhteiskuntaa pyritään pitämään auki.

Kiuru tähdensi myös kuntien vastuuta rokottamisessa.

– Nyt pannaan tämä rokotekone käymään. Kerätään nyt kaikki mahdolliset keinot, jotta ihmiset saisivat näitä tehosteannoksia mahdollisimman nopeasti.