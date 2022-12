Ministeri Lintilä pitää uusia energiatukia mahdollisina Olkiluoto 3:n viivästymisen vuoksi – ”Tilanne on erittäin haastava”

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan Olkiluoto 3:n uusi viivästys pahentaa sähkön hintapainetta. Tämä voi johtaa uusien energiatukien tarpeeseen. Simo Alastalo Demokraatti

Teollisuuden Voiman mukaan Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan joulukuun 25. päivänä. Säännöllisen sähköntuotannon aloitus siirtyy tammikuulta helmikuulle. Aikatauluun liittyy TVO:n mukaan epävarmuuksia.

Kaikki tämä vaikuttaa myös kuluttajien maksamaan sähkön hintaan.

– Totta kai se tulee tuomaan painetta. Olen koko ajan sanonut, että siellä on kolme keskeistä elementtiä: Olkiluoto 3:n valmistuminen, sää, tuleeko kova talvi, ja Ruotsin energiatilanne, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä Demokraatille.

– Ruotsissa on tällä hetkellä kaksi voimalaa huollossa. On mahdotonta sanoa kuinka paljon tämä vaikuttaa, mutta painetta hintaan tulee varmasti.

Lintilä sanoo hallituksen varautuvan koko ajan markkinatilanteen muutoksiin.

– Mitään eksaktia hinta-arviota ei ole eikä tapaa millä lähtisimme sitä kompensoimaan. Nyt katsotaan, mihin hinnat kehittyvät.

Pidät siis mahdollisena, että hallitus joutuu tekemään uuden energiatukipaketin?

– Kaikki on tällä hetkellä mahdollista. En ryhdy ennakoimaan, mitä se tulisi olemaan. Tilanne on erittäin haastava.

FINGRID jo arvioi Taloussanomille, että nyt pitäisi viimeistään varautua sähkökatkoihin. Lokakuussa vielä kerrottiin, ettei kaikissa kunnissa ollut varautumissuunnitelmia. Millä tasolla varautuminen on?

– Tilanne on parantunut huomattavasti kaikilla tasoilla. Siihenkään ei ole mitään selkeää eksaktia, että niitä (sähkökatkoja) tulisi. Sitä on hyvin vaikea ennakoida. Sähkökatkoja yritetään välttää viimeiseen asti. Fingrid on käynyt paljon neuvotteluja teollisuuden kanssa, että teollisuus tekisi joustoja kriittisissä tilanteissa.

Olkiluoto 3:n kanssa on tullut aika paljon viivästyksiä. Voidaanko nyt luottaa siihen, että arvio helmikuussa tapahtuvasta säännöllisen sähköntuotannon aloittamisesta pitää?

– Kai tässä koko prosessissa on nähty, että ei me voida luottaa mihinkään aikaan ennen kuin se on selkeästi pyörimässä. Se ei ole taas sitten hallituksen käsissä, miten Olkiluoto lähtee pyörimään.

– Olen saanut paljon negatiivista palautetta, kun olen sanonut, että annetaan Olkiluodon porukoille työrauha. Hallitus ei pysty asiaa korjaamaan, se on puhtaasti heidän tehtävänsä. Täytyy muistaa, että se ei ole valtion vaan ihan yksityinen projekti.