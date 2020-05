Ministeri nosti esille talouden suurimman haasteen: ”Koronan pelkokerroin”

Hallitus esittää, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Rane Aunimo Demokraatti

Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä.

Tuessa tulee olemaan niin ala- kuin yläraja, Lintilän mukaan summat pyörivät 2000 euron ja 100 000–200 000 euron välillä.

Tuen suuruus täsmentyy myöhemmin. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta. Kustannustukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi tuesta aamun tiedotustilaisuudessa. Media kysyi häneltä myös, minkälaisia suunnitelmia hallituksella on suuremmille yrityksille, joille kustannustuki soveltuu huonommin.

– Lisäsimme jo Finnveran myöntövaltuuksia 10 miljardilla. Se täytyy sanoa, että ne eivät ole lähteneet sillä tavalla liikkeelle kuin olisin olettanut. Se kertoo paljon siitä, että yritykset lähtevät hakemaan hyvin nihkeästi lainoja tällä hetkellä. Varmasti tässä on se, että vaikea ennustettavuus talouden tulevaisuudesta eli kun sitä vastarantaa ei näy, niin silloin ei uskalla.

Lintilän mukaan koko talouden suhteen suurin haaste on ”koronan pelkokerroin”.

– Se että ihmisillä ei ole luottamusta omaan talouteen niin kauan kuin erilaiset koronasta johtuvat syyt voivat vaikuttaa heidän jokapäväiseen elämään. Tietyllä tavalla talouden suuri haaste on tämän pelkokertoimen murskaaminen.

Lintilä kertoi miettineensä, miksi autokauppa on sukeltanut niin rajusti.

– En ihan ensimmäiseksi näkisi autokauppaa viruslinkopaikaksi, jossa renkaita potkitaan, mutta kyllä se kertoo siitä huolesta ja talouden isosta kuvasta ja se varmasti vaikuttaa tähän.

Lintilä sanoi, että Teollisuussijoituksen puolella on varauduttu isompien yritysten tarpeisiin mutta korosti sen erityistä roolia.

– Mitään roskapankkia siitä ei voida alkaa tekemään.

Lintilä sanoi, että monessa verrokkimaassakin lainarahoitus on yleisin tapa.

– Meillä ehkä annetaan vähän liikaa kuvaa, että esimerkiksi alvit annetaan anteeksi ja muuta vastaavaa. Kyllä ne on ihan lainoja, joita naapureissakin käytetään. Taitaa olla Tanska, joka käyttää vastaavia suoria apuja kuin me.