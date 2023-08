Ministeri: ”Oppositio on kylvänyt pelkoa tehokkaasti”

Keskustan tapaan kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pitää tänään kesäkokoustaan Tampereella. Johannes Ijäs Demokraatti

Etukäteen pohdittiin, kertooko puolueen puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah jo, onko hän käytettävissä presidenttiehdokkaaksi.

Tähän vastausta ei vielä Pirkanmaan pääkaupungissa kuultu.

Demokraatille Essayah ei kommentoinut, onko hän jo päättänyt kantansa presidenttiehdokkuuteen.

– Meillä käydään tämä keskustelu tosiaan siellä puoluekokouksessa, hän vastasi.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman (kd.) ei lähtenyt edes nimeämään suosikkeja presidenttiehdokkaaksi.

– Puoluekokous ottaa kantaa presidenttiehdokkuuteen.

Eikö yhtään hyvää nimeä tule mieleen?

– Minä en lähde nyt avaamaan sitä joulupakettia ennenaikaisesti.

KD:n puoluekokous pidetään Joensuussa 26.-27. elokuuta.

Essayahin johtama KD:n puoluehallitus on esittänyt, että KD osallistuu presidentinvaaleihin omalla ehdokkaalla ja päätös presidentinvaaleihin osallistumisesta sekä presidenttiehdokkaan asettamisesta tehdään puoluekokouksessa.

ESSAYAH piti Tampereen kesäkokouksessa poliittisen katsauksen.

Hän ilmoitti hallitusohjelman etenevän suunnitellusti ja reippaasti.

– Suomi on velkaantunut ja sitä lähdemme nyt korjaamaan. Tilanne ei ole helppo, edellinen hallitus jätti perinnökseen kasvavan velkataakan ja vielä voimaan astumattomia lisävelvoitteita, jotka oli tarkoitus rahoittaa velalla. Velkamme kasvaa ilman näitä lisävelvoitteitakin joka päivä. Palveluita ja etuja, joista nyt nautimme, rahoitetaan osin velkarahalla. Näin emme voi jatkaa, Essayah sanoi.

Hän painotti, että talouden velkaantuminen on käännettävä laskuun ja peruspalvelut turvattava.

– Talous voidaan saada nousuun vain työllisyyttä, yrittäjyyttä ja elinvoimaa lisäämällä.

Essayah muistutti, että” työllistämisen kynnystä laskevat ja työvoiman joustavuutta lisäävät” toimet laitetaan käyntiin pikaisesti.

– Niihin liittyen oppositio on kylvänyt pelkoa tehokkaasti. Tavoitteenamme on kuitenkin saavuttaa Pohjoismaisen kilpailukyvyn taso, josta olemme jääneet jälkeen, jotta meillä on työpaikkoja tulevaisuudessakin.

ESSAYAH nosti puheessaan esiin lapsiperheiden asemaa.

– Orpon hallitus rakentaa lapsimyönteistä yhteiskuntaa, jossa lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan nostamalla lapsilisiä pikkulapsiperheissä, lapsilisien yksinhuoltajakorotus myös nousee, hän muun muassa sanoi.

KD:n puheenjohtaja palasi myös hallitusneuvotteluvaiheeseen ja avasi, miksi kohdalle tuli maa- ja metsätalousministeriön salkku.

– Kesällä hallitusneuvottelujen loppusuoralla Petteri Orpo (kok.) tuli ryhmähuoneeseemme ja sanoi, että olen ajatellut sinulle sitä maa- ja metsätalousministerin pestiä. Hän kysyi, mitä olisin siitä mieltä. Ja myönnettävä on, että heti se tuntui omalta ja oikealta. Kristillisdemokraatit on tehnyt työtä maa- ja metsätalouden puolesta vuosikausia. Olemme käyttäneet opposition järeintä asetta, kun olemme jättäneet hallitusten vastattavaksi kahdella viimeisellä eduskuntakaudella välikysymyksen maa- ja metsätaloudesta.

Essayahin mukaan hänen kokemuksensa EU-parlamentissa painoi myös vaakakupissa, kun ministerivalintoja tehtiin. Maa- ja metsätalousasiat ovat tiukasti kytköksissä EU:n päätöksentekoon.

EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Peter Östman muistutti omassa puheenvuorossaan, että KD on nyt historiansa kolmatta kertaa hallituspuolue.

– Olemme halunneet pohjata päätöksenteon tosiasioiden tunnustamiselle. Se on luonut ymmärryksen siitä, että kansalaisille luvatut palvelut ja etuudet ovat suurempia kuin mihin meillä on kestävästi varaa. Nykyinen hallituskoalitio tunnustaa yhteen ääneen, ettei ole oikein ajaa julkista taloutta karille, jättää velkoja ja ongelmia nuorempien, pienten ikäluokkien harteille. Vasemmisto-opposition rajun kritiikin takaa paistaa kirkkaasti väärä tilannekuva, ehkä kyse on tosiasioiden kieltämisestä, Östman sanoi.

– Toisin kuin valtiovarainministeri äskettäin, en ehkä itse käyttäisi Suomen talouden tilasta sanaa katastrofi. Emme ole katastrofissa, olemme hitaassa näivettymisessä. Sen perimmäinen syy on vuosia jatkunut heikko väestökehitys ja kansantalouden kuntoon nähden ylimitoitettu julkinen sektori, hän totesi.

Östmanin mukaan Suomen talouskehitys on erkaantunut kauas muista Pohjoismaista ja tätä ongelmaa hallitus nyt korjaa. KD olisi ollut halukas käyttämään myös veroratkaisuja osana julkisen talouden sopeutusta.

Östman linjasi, että hallituksen tulevissa säästötoimissa on otettava suhdannetilanne huomioon.

KRISTILLISDEMOKRAATIT julkaisi kesäkokouksessaan myös kolme kannanottoa. Yhden mukaan ”syntyvyyden syöksykierteeseen” on tartuttava määrätietoisesti. Toisessa ajetaan väkivalta- ja päihderikollisuuden kasvun katkaisemista ja päihderiippuvuuksien hoidon tehostamista ja kolmannessa on kyse keinoista hoitajapulan ratkaisemiseksi.

Syntyvyys-kannanotossa sanotaan muun muassa seuraavasti: ”Lisääntymisterveyttä tulisi nykyistä suunnitelmallisemmin opettaa kouluissa, joissa nuorille painotettaisiin myös iän negatiivista vaikutusta hedelmällisyyteen. Nuorten tulevaisuudenuskoa on vahvistettava erilaisin toimenpitein, kuten perheiden palveluista huolehtimalla ja parantamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Panostus lapsiin ja perheisiin on aina investointi tulevaisuuteen.”

Kristillisdemokraattien kansanedustaja, lääkäri Sari Tanus sanoi medialle, että hallitusneuvotteluissa tuli esille ”ohut tieto hedelmällisyydestä, lisääntymisasioista”.

– Syntyvyydestä puhutaan mutta varsin harva tietää, että se biologinen kello vanhemmiksi haluaville tikittää varsin nopeasti.

Tanukselta kysyttiin, mitä kouluissa käytännössä lisääntymisterveydestä opetettaisiin.

– Ihan pienille lapsille on tietysti hyvä opettaa sitä ihmeellisyyttä, kuinka ihmeellisiä ne pienet vauvat ovat.

Tanuksen mukaan nuorille asioita voisi opettaa biologian ja terveystiedon tunneilla siinä vaiheessa, kun asioita opetussuunnitelman mukaan muutoinkin käsitellään.

Hän sanoi, että tietotaito tuntuu olevan näissä asioissa ohutta.

– Tiedetään tänä päivänä ehkäisystä kohtalaisen hyvin, mutta harvemmin tiedetään, että kun ikä alkaa kolmosella, 30 vuotta, 35 vuotta viimeistään, niin herkkyys tulla raskaaksi, hedelmällisyys, lähtee heikkenemään varsin nopeasti.