Ministeri Rantanen: Suomi haluaa itärajan aitaan EU-rahaa

Hallitus on päättänyt jatkaa itärajan täyssulkua 14. huhtikuuta saakka. Sulkua jatkettiin nyt ensi kertaa kahden kuukauden mittaiseksi. Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan päätös on viesti Venäjälle. Simo Alastalo Demokraatti

– Suomi ei tule tätä painostusta hyväksymään. Toimimme tässä äärimmäisen määrätietoisesti ja tehokkaasti, Rantanen sanoi tiedotustilaisuudessaan torstaina eduskunnan Valtiosalissa.

Rajanylityspaikoilla ei sulun aikana voi hakea kansainvälistä suojelua. Venäjän puolella on Rantasen mukaan parhaillaan satoja, jopa tuhansia ihmisiä, jotka ovat pyrkimässä rajan yli Suomeen. Raja-asemien ulkopuolelta maaston kautta ylittäneet ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa myös sulun aikana.

– Maastorajan ylittäminen on laitonta ja me emme sitä tietenkään kenellekään suosittele. Vahva viestimme on se, että sitä kautta ei ole syytä tulla.

SISÄMINISTERIÖSSÄ selvitetään Rantasen mukaan parhaillaan keinoja, joilla maastorajan ylittämiseen voidaan puuttua. Ministeriltä kysyttiin koskeeko selvitys “push backien” käyttöä. Nimityksellä viitataan rajan ylittäneiden kansainvälisen oikeuden vastaiseen palauttamiseen.

– Minusta tuntuu, että tässä on hirttäydytty tähän push back -termiin aika paljon. Meidän täytyy katsoa millaisilla laki-instrumenteilla kyetään turvaamaan Suomen kansallinen turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Se on päättäjien ja hallituksen ensisijainen tehtävä.

Rantanen ei täsmentänyt millaisista lakimuutoksista ministeriössä mahdollisesti keskustellaan.

Viime hallituskaudella kaatunut rajamenettelylaki on ministerin mukaan lähdössä lausuntokierrokselle viimeistään ensi viikon aikana.

– Samaan hengenvetoon totean, että rajamenettelylaki ei ole tämän tilanteen ratkaisija. Siitä on todennäköisesti hyvin vähän hyötyä itärajan tilanteessa, joskin se on työkalu, joka kannattaa ottaa työkalupakkiin.

RANTANEN tähdensi, ettei EU-direktiiviin perustuva rajamenettely ole pikakäännytyslaki.

Raja-aitaa voisi Rantasen mukaan rakentaa kaavailtua enemmänkin. EU-rahalla aitaa ei toistaiseksi ole voinut rakentaa.

– Totta kai Suomen tavoitteena täytyy olla se, että EU-rahoitusta voitaisiin myös tähän (itärajan aitaan) käyttää. Se varmasti helpottaisi myös meidän tarpeitamme.

– Kysymys on siitä minkälainen kanta komissiossa tähän jatkossa otetaan. Toistaiseksi kanta on ollut se, että EU-rahoitteisia välineitä voidaan hyödyntää lähinnä valvontateknologian rakentamiseen, mutta ei varsinaiseen aitarakennelmaan.