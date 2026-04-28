Ministeri Tavio leikkasi Saskin rahoitusta – järjestö teki valituksen hallinto-oikeuteen

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Sask on jättänyt hallinto-oikeuteen valituksen ulkoministeriön joulukuussa tekemään ohjelmatuen rahoituspäätökseen.

Ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Tavio (ps.) päätti joulukuun alussa virkahenkilöiden esittelystä ja asiantuntija-arviosta poiketen leikata Saskin monivuotisesta rahoituksesta yli 6,4 miljoonaa euroa. Sask huomauttaa, että kyseessä ei ole säästötoimi, koska siltä leikatut rahat jaettiin toisille järjestöille.

Sask teki ulkoministeriölle oikaisuvaatimuksen 22. joulukuuta ja sai siihen vastauksen 30. maaliskuuta. Ulkoministeriö ei muuttanut päätöstään.

Sask huomauttaa tiedotteessa, että sekä rahoitus- että oikaisupäätöksessä esittelevät jättivät eriävät mielipiteet, mikä on poikkeuksellista. Tämä vahvistaa Saskin mukaan näkemystä, että ministerin ratkaisu on tehty selvästi vastoin hakukriteerejä ja valtionavustustenmyöntöperusteita.

Sask kertoo tehneensä valituksen hallinto-oikeuteen, koska Tavion päätös vaaransi järjestön mukaan hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun, luottamuksensuojan ja tarkoitussidonnaisuusperiaatteen sekä erosi selvästi valmistelijoiden esityksestä.

Sask korostaa tiedotteessaan, ettei kyse ole vain yhden järjestön rahoituksesta, vaan oikeusvaltion perusperiaatteista. Valtionavustusten jakamisen tulee perustua hyvään hallintoon ja ennakolta ilmoitettuihin kriteereihin.

Saskin mukaan leikkaus vaikuttaa sen toimintaan merkittävästi. Se heikentää työntekijöiden oikeuksien edistämistä, kumppanijärjestöjen toimintakykyä sekä Saskin työtä työelämän ihmisoikeuksien, yritysvastuun ja huolellisuusvelvoitteen parissa.

Saskin mukaan leikkaus kohdistuu suoraan haavoittuvassa asemassa oleviin työntekijöihin globaalissa etelässä ja heikentää myös järjestön omaa toimintakykyä Suomessa.