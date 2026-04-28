Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.4.2026 15:21 ・ Päivitetty: 28.4.2026 15:21

Ministeri Tavio leikkasi Saskin rahoitusta – järjestö teki valituksen hallinto-oikeuteen

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Sask on jättänyt hallinto-oikeuteen valituksen ulkoministeriön joulukuussa tekemään ohjelmatuen rahoituspäätökseen.

Ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Tavio (ps.) päätti joulukuun alussa virkahenkilöiden esittelystä ja asiantuntija-arviosta poiketen leikata Saskin monivuotisesta rahoituksesta yli 6,4 miljoonaa euroa. Sask huomauttaa, että kyseessä ei ole säästötoimi, koska siltä leikatut rahat jaettiin toisille järjestöille.

Sask teki ulkoministeriölle oikaisuvaatimuksen 22. joulukuuta ja sai siihen vastauksen 30. maaliskuuta. Ulkoministeriö ei muuttanut päätöstään.

Sask huomauttaa tiedotteessa, että sekä rahoitus- että oikaisupäätöksessä esittelevät jättivät eriävät mielipiteet, mikä on poikkeuksellista. Tämä vahvistaa Saskin mukaan näkemystä, että ministerin ratkaisu on tehty selvästi vastoin hakukriteerejä ja valtionavustustenmyöntöperusteita.

Sask kertoo tehneensä valituksen hallinto-oikeuteen, koska Tavion päätös vaaransi järjestön mukaan hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun, luottamuksensuojan ja tarkoitussidonnaisuusperiaatteen sekä erosi selvästi valmistelijoiden esityksestä.

Sask korostaa tiedotteessaan, ettei kyse ole vain yhden järjestön rahoituksesta, vaan oikeusvaltion perusperiaatteista. Valtionavustusten jakamisen tulee perustua hyvään hallintoon ja ennakolta ilmoitettuihin kriteereihin.

– On huolestuttavaa, että järjestön on turvauduttava oikeustiehen puolustaakseen hyvän hallinnon ja oikeusvaltion perusperiaatteita, Saskin toiminnanjohtaja Juska Kivioja sanoo tiedotteessa.

Lisää aiheesta

Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”
STTK kritisoi Saskin leikkauksia: ”Viesti puhtaasta ay-vihamielisyydestä”
SDP:n varapuheenjohtajat Tavion leikkauksesta: Suomalaiselle duunarille haitallinen poliittinen kosto
Ulkoministeriö leikkasi ay-järjestöjen kehitysyhteistyöstä – ”Poliittinen ohjaus on ollut poikkeuksellisen räikeää”

Saskin mukaan leikkaus vaikuttaa sen toimintaan merkittävästi. Se heikentää työntekijöiden oikeuksien edistämistä, kumppanijärjestöjen toimintakykyä sekä Saskin työtä työelämän ihmisoikeuksien, yritysvastuun ja huolellisuusvelvoitteen parissa.

Saskin mukaan leikkaus kohdistuu suoraan haavoittuvassa asemassa oleviin työntekijöihin globaalissa etelässä ja heikentää myös järjestön omaa toimintakykyä Suomessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

23.12.2025 06:07

Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”

Työmarkkinat

8.12.2025 13:46

STTK kritisoi Saskin leikkauksia: ”Viesti puhtaasta ay-vihamielisyydestä”

Politiikka

5.12.2025 11:48

SDP:n varapuheenjohtajat Tavion leikkauksesta: Suomalaiselle duunarille haitallinen poliittinen kosto

Työmarkkinat

5.12.2025 09:30

Ulkoministeriö leikkasi ay-järjestöjen kehitysyhteistyöstä – ”Poliittinen ohjaus on ollut poikkeuksellisen räikeää”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU