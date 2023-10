Ministeri tiukkana Gazan tilanteesta: ”Mitään vesihanaa ei avata ennen kuin siepatut israelilaiset on palautettu kotiin”

Israel ei salli mitään toimituksia Gazaan ennen kuin äärijärjestö Hamas vapauttaa sieppaamansa panttivangit. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Humanitaarista apua Gazaan? Mitään sähkökytkintä ei käännetä päälle, mitään vesihanaa ei avata eikä yksikään polttoainerekka pääse alueelle ennen kuin siepatut israelilaiset on palautettu kotiin, energiaministeri Israel Katzin lausunnossa todettiin.

Israel on saartanut Gazan täysin. Gazan ainoa voimalaitos lopetti toimintansa keskiviikkona sen jälkeen, kun siltä loppui polttoaine.

Avustusjärjestöt ovat vaatineet Israelia sallimaan humanitaaristen käytävien avaamisen. Lääkärit ilman rajoja -järjestön edustaja on kuvaillut tilannetta Gazassa katastrofaaliseksi.

Hamasilla on hallussaan noin 150 panttivankia, sekä siviilejä että sotilaita. Hamas on uhannut tappaa panttivankeja, jos Israel jatkaa iskujaan siviilikohteisiin ilman ennakkovaroitusta.

PUNAISEN RISTIN kansainvälinen komitea (ICRC) kertoi torstaina toimivansa välittäjänä Israelin ja Hamasin välillä neuvotteluissa, joissa Gazaan viedyt panttivangit yritetään saada vapaiksi. Myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kertonut aloittaneensa neuvottelut panttivankien vapauttamisesta.

Hamas on myös väittänyt vapauttaneensa kolme panttivankia. Äärijärjestön mukaan äiti ja kaksi lasta päästettiin vapaaksi Israelin ja Gazan välisellä alueella. Israelin median mukaan Hamas ei koskaan edes vienyt kolmikkoa Gazaan, vaan heidät päästettiin vapaaksi jo Israelin puolella.

YHDYSVALTAIN ulkoministeri Antony Blinken saapui torstaina Tel Aviviin osoittaakseen Yhdysvaltain solidaarisuutta Israelille. Hänen odotetaan tapaavan muun muassa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun.

Blinkeniä vastassa oli Tel Avivin lentokentällä hänen israelilaiskollegansa Eli Cohen.

- Yhdysvallat tukee Israelia. Heillä on meidän tukemme tänään, huomenna – heillä on se joka päivä, Blinken sanoi toimittajille juuri ennen lähtöä.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz puolestaan sanoi torstaina, että Saksa kieltää kaikkien Hamasiin kytköksissä olevien ryhmien toiminnan Saksassa. Samalla liittokansleri kummasteli, miksi palestiinalaishallinto ei ole tuominnut Hamasin tekoja.

- Missä viipyy palestiinalaishallinnon ja sen presidentin Mahmud Abbasin kannanotto, jossa selvästi tuomitaan terroristinen väkivalta? Heidän hiljaisuutensa on häpeällistä.

Liittokansleri muistutti niin ikään, ettei Hamasin hyökkäys olisi ollut mahdollinen ilman Iranin tukea.

- Toistaiseksi meillä ei ole kouriintuntuvia todisteita siitä, että Iran antoi konkreettista ja operationaalista tukea tähän pelkurimaiseen hyökkäykseen. Mutta kaikille on selvää, että ilman Iranin tukea viime vuosina Hamas ei olisi pystynyt tekemään hyökkäyksiään Israelin alueelle.

PALESTIINALAISTEN terveysministeriö kertoi varhain torstaina, että Gazassa on saanut surmansa noin 1 200 ihmistä. Kuolonuhrien määrä on kasvanut edellisestä noin 200:lla. Lisäksi alueella on ministeriön mukaan haavoittunut noin 5 600 ihmistä.

Israelilaiset viranomaiset ovat sanoneet jo aiemmin, että Israelissa on kuollut niin ikään 1 200 ihmistä.

Israel on tehnyt ilmaiskuja yli kahden miljoonan palestiinalaisen asuttamaan Gazaan sen jälkeen, kun islamistinen äärijärjestö Hamas teki lauantaina yllätysiskun Israeliin. Israelin kerrotaan myös tuoreeltaan lisänneen Gazan kaistalle kohdistuvia ilmaiskujaan.