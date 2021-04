Ministeri tuli synkeänä ulos Säätytalolta: ”Nyt kyllä kaikkien pitäisi koota itsensä”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo tullessaan ulos Säätytalolta hieman ennen kello kahta olevansa huolissaan Suomen tilanteesta. Rane Aunimo Demokraatti

– Minua huolestuttaa suuresti kyllä se tieto, joka tuli juuri perustulakivaliokunnasta, että siellä on äänestetty tästä EU:n tukipaketista äänin 8–9 ja se ei kyllä lupaa hyvää tälle maalle. Olen entistäkin huolestuneempi nyt kun lähden eduskuntaan.

Mediatietojen mukaan hallitus tarvitsee eduskunnassa opposition tukea EU:n elpymispaketin hyväksyntään, sillä perustuslakivaliokunta on päättänyt, että paketin hyväksyntään tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö.

Suomen eduskunnan päätös on koko paketin kannalta merkittävä, koska jokaisen jäsenmaan on ratifioitava budjettipäätös kansallisella tasolla, jotta EU voi ottaa lainan 750 miljardin euron elpymispaketin perustamiseksi.

Henriksson sanoi, että se mitä tapahtuu eduskunnassa tämän asian osalta on eri asia kuin se mitä tapahtuu Säätytalolla.

– Perustuslakivaliokunnan toiminta on eri asia. Se minua huolestuttaa todella suuresti nyt, koska näin tärkeässä asiassa perustuslakivaliokunta on näin riitainen, 8–9 näin merkittävässä asiassa, se ei lupaa hyvää tälle maalle. Ja sen lisäksi tämä tilanne mikä meillä on hallituksen sisällä, että nyt kyllä kaikkien pitäisi koota itsensä ja nyt meidän on pystyttävä tekemään ratkaisuja, jotka ovat isänmaan kannalta niitä ratkaisuja, joita kansakunta tarvitsee.