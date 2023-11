Ministeriliksa 14000€/kk kuohutti eduskunnassa – ”Heille pari tonnia puhtaana käteen”

Lisää rahaa ministereille vai opettajille ja rajavartijoille? Muun muassa tästä keskusteltiin eduskunnan kyselytunnilla. Rane Aunimo Demokraatti

Asia kiinnosti sosialidemokraattista eduskuntaryhmää ja hallituksen vastauksia tarjoili valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

Liikkeelle päästiin Niina Malmin (sd.) johdolla. Hän ihmetteli, miksi vaikeassa taloustilanteessa hallitus suuntaa 2000 euron vuotuiset veronkevennykset ministerien tuloluokkaan.

– Opettaja, koneasentaja ja vartija saavat tyytyä muutamaan kymppiin kuukaudessa, hän huomautti.

Tämän lisäksi hallitus tekee veronkorotuksia esimerkiksi kiinteistöveroon ja työmatkakustannuksiin.

– Kumpi tarvitsee tässä tilanteessa enemmän veronkevennyksiä: ministerien tuloluokka vai opettajat? Malm kysyi.

Purra vastasi ensin viittaamalla parantuviin inflaationäkymiin mutta pyöritteli sitten myös veroasioita.

– Mehän laskemme pieni- ja keskituloisiin painottuen työtulovähennyksen kautta ansiotuloverotusta jo ensi vuonna. Sen lisäksi työllisyysvakuutusmaksujen kautta tuleva helpotus palkansaajalle on varsin merkittävä. Siis kaikissa tuloluokissa.

– Tämä suurituloisiin kohdistuva veronalennus eli tämän ns. solidaarisuusveron alaraja nosto, jonka arvioitu kustannusvaikutus on siis noin 60 miljoonaa eli se on huomattavasti pienempi kuin näihin veronalennuksiin, jotka kohdistuvat muihin ryhmiin, tuleva summa. Sen lisäksi sillä on taipumuksena olla ainakin osittain itserahoittava, kuten tapahtui Ruotsissa sosialidemokraattien johdolla.

Malm jatkoi aiheesta huomauttamalla, että Purra on esiintynyt pontevasti veronkorotuksia vastaan mutta hallitus on silti tekemässä sellaisia. Esimerkiksi ensiasunnon ostajien, lääkkeiden ja kirjojen verotusta ollaan korottamassa.

Purra puolustautui sanomalla, että hallitus ei kuitenkaan nosta kokonaisveroastetta.

SDP:N kansanedustaja Joona Räsänen puolestaan painotti edelleen, että suurimmat veronalennukset menevät hyvätuloisille.

– Siitä te ette pääse yli eikä ympäri, että kuten edustaja Malm alussa kuvasi, että suurimmat veronkevennykset teidän hallituksenne tekee heille, jotka tienaavat 14 000 euroa kuukaudessa. Heille pari tonnia puhtaana käteen.

Räsänen kysyikin suoraan, onko tämä oikein vai ei.

Purran vastauksessa on sisällä jonkinlainen arvio asiasta.

– Suomessa on mahdottoman tiukka progressio. Se tarkoittaa sitä, että mitä suuremmat tulot sitä enemmän maksetaan veroja. Jos katsotaan niitä ylimpiä tulodesiilejä, niin näistä tuleva verotuotto on on erittäin merkittävä osuus siitä koko verotuotosta. Juuri näillä rahoilla kustannetaan sosiaaliturvaa, tulonsiirtoja, sotea ja kaikkea muuta. Tästä te ette pääse yli.

Purra sanoi, ettei näe ratkaisuksi ongelmiin sitä, että progressiota edelleen kiristettäisiin.

SDP:n Pia Viitanen muistutti omassa puheenvuorossaan, että avainsana on oikeudenmukaisuus.

– Jokainen voi sitten miettiä, kuinka oikeudenmukaista ja reilua on korottaa työmatkoja ajavien, ensiasunnon ostajien, kirjojen, lääkkeiden verotusta ja hallitus ei pääse tästä yli eikä ympäri, että näiden verotusta te nostatte ja samaan aikaan kevennätte suurituloisten, 14 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien verotusta kaikkein eniten eli teidän itsenne tuloluokan verotusta.

– SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus on matalampaa kuin hallituksen vaihtoehdossa.

Tähän Purra totesi vielä, että olisi kyllä halukas alentamaan veroja vielä huomattavasti enemmän mikäli taloudentila sen sallisi.