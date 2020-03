Ministeriö: Älä matkusta turhaan Pohjois-Italiaan

Ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevaa matkustustiedotettaan. Nyt ministeriö kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueille.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koronavirusepidemian tilanne on ulkoministeriön mukaan muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut mainituilla alueilla. Myös muilla alueilla on todettu tartuntatapauksia.

Ministeriö muistuttaa myös, että Italian viranomaiset ovat viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimia. Lisäksi tapahtumia on peruttu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään.