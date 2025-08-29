Ministeriö ei vahvista Rantasen puheita huntukieltoselvityksen valmistelusta

Ministeriöstä vastattiin, ettei selvityksestä tai sen aikataulusta ole antaa tarkempaa tietoa.

Ministeriöstä ei myöskään kerrottu, ketkä selvitystyötä valmistelevat.

Rantanen kertoi keskiviikkona MTV:n uutisille, että selvitys kasvot peittävän naamioitumisen lakisääteisestä kieltämisestä julkisilla paikoilla valmistuisi lähipäivinä.

RANTANEN kertoi pitävänsä kasvot peittävän naamioitumisen lakisääteistä kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä.

- Meidän pitää pystyä puolustamaan suomalaista kulttuuria ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla naisilla on oikeus kulkea kasvot näkyvillä kulttuuri- ja tai perhetaustasta riippumatta, hän sanoi MTV:n uutisille.