Politiikka

29.8.2025 13:10 ・ Päivitetty: 29.8.2025 13:19

Ministeriö ei vahvista Rantasen puheita huntukieltoselvityksen valmistelusta

LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA
Mari Rantanen perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen yleisötilaisuudessa Oulun Rotuaarilla keskiviikkona 27. elokuuta.

Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen esille nostaman niin sanotun huntukiellon selvitystyön valmistumisen ajankohdasta ei osata kertoa STT:lle ministeriöstä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriöstä vastattiin, ettei selvityksestä tai sen aikataulusta ole antaa tarkempaa tietoa.

Ministeriöstä ei myöskään kerrottu, ketkä selvitystyötä valmistelevat.

Rantanen kertoi keskiviikkona MTV:n uutisille, että selvitys kasvot peittävän naamioitumisen lakisääteisestä kieltämisestä julkisilla paikoilla valmistuisi lähipäivinä.

STT ei tavoittanut Rantasta kommentoimaan selvitystä perjantai-iltapäivään mennessä.

RANTANEN kertoi pitävänsä kasvot peittävän naamioitumisen lakisääteistä kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä.

-  Meidän pitää pystyä puolustamaan suomalaista kulttuuria ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla naisilla on oikeus kulkea kasvot näkyvillä kulttuuri- ja tai perhetaustasta riippumatta, hän sanoi MTV:n uutisille.

Lisää aiheesta

Orpo huntukiellosta: ”Aiheesta ei ole keskusteltu – toteutuu vain kaikkien hyväksynnällä”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on myös pitänyt kasvot osittain tai kokonaan peittävien burka- ja niqabhuivien kieltämistä välttämätöntä.

HALLITUKSEN sisällä huntukiellosta on erilaisia näkemyksiä. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi keskiviikkona, että asia otetaan hallituksen agendalle vain siinä tapauksessa, että kaikki hyväksyvät sen.

Orpon mukaan kokoomuksen kanta on, että ensi vaiheessa kouluissa kasvot peittävien huntujen käytön ei pitäisi olla sallittua. Kokoomuksesta myös sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on kommentoinut, etteivät burkat ja niqabit sovi kouluihin.

Kristillisdemokraatit kannattavat niin ikään kasvot peittävien burka- ja niqabhuivien kieltämistä julkisissa tiloissa, puolueen puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoi keskiviikkona STT:lle sähköpostitse.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz ei puolestaan ole kannattanut lakisääteistä kieltoa. Keskiviikkona hän kertoi odottavansa mielenkiinnolla, mitä ministeriön selvitys pitää sisällään.

Adlercreutzin mukaan Rantasen kertoma näkemys välttämättömyydestä on uusi. Adlercreutz odottaa kuulevansa arvion mahdollisista hyödyistä ja esimerkiksi valvonnan kustannuksista.

Juttua täydennetty Mari Rantasen kommentilla ja hallituspuolueiden johtajien näkemyksillä klo 16.19.

