Ministeriö: Hallituksen kohuhanke ”seisautettu”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylijohtaja Kirsi Varhila toteaa ministeriön tänään torstaina julkaisemalla youtube-videolla, että sote-uudistuksen valinnanvapauspilotin hakijoille on ilmoitettu, että pilotoinnin valmistelu on pysäytetty, tai ”seisautettu”, perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta.

– Koko ajan hakuprosessi on ollut sellainen, että päätökset ovat ehdollisia siihen asti, että lait ovat säädetty ja voimassa, Varhila toteaa.

– Tietysti täytyy sanoa myös se, että reformiministeriryhmä on tehnyt linjaukset, joiden perusteella ministeri sitten tekee nämä päätökset. Nyt sitten tietysti ne linjaukset pitää tarkastella uudestaan sen mukaisesti, miten laki perustuslakivalikunnassa etenee. Hyväksytty ne eivät ole siinä muodossa, että olisi lainvoimaiset päätökset.

Demokraatti julkaisi eilen uutisen, jossa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen ihmetteli hallituksen toimintaa ja toiminnan epäselvyyttä sote-uudistuksen valinnanvapauspilotoinnin tiimoilta. Hallitus esitteli keväällä 2017 ensimmäisen, sittemmin perustuslakivaliokuntaan (PeV) törmänneen valinnanvapauslakiesityksensä, PeV kiinnitti lausunnossaan huomiota niin kutsuttuihin sote-pilotointeihin. Valiokunnan mielestä pilotoinnit eivät olleet perustuslain mukaisia, sillä ne eivät esimerkiksi turvanneet perustuslain edellyttämällä tavalla ihmisten yhdenvertaisuutta. Pilotointeihin esitettiin selkeitä muutosehdotuksia.

Viime perjantaina perustuslakivaliokunta lausui jälleen valinnanvapausesityksestä, tällä kertaa kyseessä oli hallituksen toinen yritys saada laki valiokunnasta läpi. Muiden kriittisen huomioiden lisäksi lausunnossa nostettiin jälleen erikseen esiin sote-pilotoinnit.

Perustuslakivaliokunnan mielestä hallitus on mennyt asioiden edelle, kun se on tehnyt pilotoinnista ja rahojen jakamisesta päätöksiä, vaikka lakipaketti on yhä eduskunnan käsittelyssä. Asiasta on kanneltu myös oikeuskanslerille, joka selvittää asiaa, Yle kertoi maanantaina. Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota ihmisten yhdenvertaisuuden turvaamiseen, tai oikeastaan sen puutteeseen. Valiokunta totesi jo hallituksen ensimmäisessä valinnanvapausesityksessä tämän perustuslainvastaiseksi ja vaati muutoksia.

Nyt STM kuitenkin näyttää havahtuneen ongelmaan.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) korostetaan, että toukokuussa ei ole vielä tehty päätöksiä, vaan ainoastaan sote-uudistuksesta vastaavan ”reformiministerityöryhmän hyväksymä STM:n linjaus”. Ministeriön mukaan pilotoinnin toimeenpanemisen alkaminen on ehdollistettu sille, että valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa. Ministeriö korostaakin, että rahaa pilotoijille ei ole vielä liikkunut.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin todennut 15.5.2018 tiedotteessaan, että sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt myöntää kymmenelle valinnanvapauspilotille 100 miljoonan euron rahoituksen. Ministeriö on siis reformiministeriryhmän hyväksymänä ensin käynnistänyt haun pilotointia varten sekä tehnyt konkreettisia valintoja ja päättänyt pilotointiin osallistujat. PeV sekä useat perustuslakiprofessorit ovatkin katsoneet, että pilotoinnin toimeenpano on jo alkanut, vaikkei lainsäädäntöä ole vielä hyväksytty.

Rautiainen ihmetteli ennen kaikkea, miksei hallitus ole kiinnittänyt uudessa esityksessään PeVin kesäkuussa 2017 antaman lausunnon mukaisesti huomiota pilotoinnin perustuslainvastaisuuteen, vaikka PeV varta vasten tätä edellytti. Lisäksi hän ei voi käsittää, miten hallitus on voinut asettaa pilotointirahat jaettavaksi ja päättää kenelle niitä jaetaan, vaikka hallituksen esittämässä muodossa pilotointi on perustuslain vastaista eikä laki ole vielä voimassa.

– Hallitus jäi uudessa käsittelyssä housut kintuissa kiinni. Jos tämä ei ole toimeenpanon aikaistamista, niin mikä sitten, hän hämmästeli.

Nyt STM kuitenkin näyttää havahtuneen ongelmaan ja Varhila kertookin valinnanvapauspilotoinnin valmistelun keskeytyneen.

Jutun kieliasua muokattu klo 13:31.