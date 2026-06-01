Ministeriö: Kaivattu droonivaroitusjärjestelmä valmistuu lokakuussa

Suomeen rakennetaan lokakuun 2026 loppuun mennessä uusi, nykyisiä järjestelmiä täydentävä vaaratiedotejärjestelmä, kertoo sisäministeriö.

Cell broadcast -teknologiaan ja EU Alert -konseptiin pohjautuva FI-Alert -järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Sisäministeriö ja Erillisverkot solmivat torstaina sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on vauhdittanut uuden järjestelmän rakentamista ja myöntänyt sen kehittämiseen ja käyttöönottoon myös rahoituksen. Hanketta on kiirehditty droonihälytysten vuoksi.

– On erittäin tärkeää, että väestöä voidaan jatkossa varoittaa entistä nopeammin ja kattavammin. FI-Alert -järjestelmän rakentaminen on sisäministeriön prioriteetti ja hallitus on kiirehtinyt uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo tiedotteessa.