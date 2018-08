Ministeriö: Maakunnat ja kunnat jakamassa pitkäaikaistyöttömistä koituvat satojen miljoonien ”sakkomaksut”

Tammikuusta 2017 alkaen Kela on voinut luovuttaa kunnille tiedot niistä työmarkkinatuen saajista, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea 200 päivää työttömyyden perusteella tai joiden oikeus työmarkkinatukeen alkaa välittömästi työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä.

Työmarkkinatuen rahoituksesta 50 prosenttia tulee kunnilta sen jälkeen, kun työtön on saanut työmarkkinatukea 300 päivää. Nämä kuntien niin sanotut ”sakkomaksut” ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kyse on satojen miljoonien kokonaispotista. Pitkäaikaistyöttömistä on koitunut kunnille sakkomaksuja yhteensä yli 400 miljoonan euroa vuodessa.

Nämä sakkomaksut eli kuntaosuus on mahdollisen maakuntauudistuksen toteutuessa tarkoitus jakaa maakuntien ja kuntien kesken, työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan Demokraatille. Lehdelle vastataan, että nykyinen ehdotus perusratkaisusta on, että kuntaosuus jakaantuu 50-50 kuntien ja maakuntien kesken. Jakosuhteesta on sovittu ministerien kesken.

Mahdollisen maakuntauudistuksen on pelätty johtavan siihen, ettei uudistus kannusta tulevia maakuntia panostamaan vaikeimmassa asemassa olevien palveluihin. Vastauksessaan SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljusen kolumniin ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman ja teollisuusneuvos Jarkko Tonttila työ- ja elinkeinoministeriöstä kirjoittivat alkuviikosta, että nykyinen kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuesta on tarkoitus jakaa maakuntien ja kuntien kesken.

”Tätä kautta maakunnille syntyy selkeä taloudellinen kannuste järjestää vaikuttavia palveluita. Maakunnat kantavat varmasti vastuunsa työllisyyden edistämisessä. Minkään maakunnan intressinä ei ole kasvattaa työttömyyttä – työttömyys heikentää aina maakunnan kykyä huolehtia lakisääteisistä tehtävistään.”

Kela antaa tiedot työmarkkinatukiasiakkaista kunnille oma-aloitteisesti. Kunnan ei tarvitse erikseen pyytää niitä.