Ministeriö myönsi virheensä, hallitus leipoo virkamiehistä marttyyreita – Huomio puoluekokoukset: perustuslakiasiantuntijoita ei kuulla ennen elokuuta

Hallituksen ajamassa sote-uudistuksessa riittää dramatiikkaa ja traagisia ihmiskohtaloita, kuten kunnon tragediassa kuuluukin. Tuoreimmiksi marttyyreiksi näyttää valikoituneen sosiaali- ja terveysministeriön virkamieskunta.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin eilen hallituksen lisätalousarviota. Sen osana käsiteltiin 100 miljoonan euron lisäpanostuksia sote-uudistuksen valinnanvapauspilotointiin, eli valinnanvapauden kokeiluun.

Jo aiemmin 15. toukokuuta hallitus oli ehtinyt tiedottaa ”päätöksestään”, jonka mukaan jo lisätalousarvion esityksiä aikaisemmin pilotointiin korvamerkityt 100 miljoonan euron rahat luvattiin kymmenelle hakijalle. Rahaa oli voinut hakea julkisessa haussa.

Hallitus on muistanut korostaa, että kyseessä on ehdollinen päätös. Raha ei siis liiku, ennen kuin sote-lait hyväksytään eduskunnassa, jos niitä tullaan koskaan hyväksymäänkään.

Mutta kuten näytelmissä yleensä, draamankaari on eläväinen. Hallitukselle se tarkoitti jälleen tuttua ja ikävää kiusankappaletta, perustuslakivaliokuntaa. Sen ohessa, että valiokunta arvioi jo toistamiseen hallitusten pilottilakiesityksen uhkaavan suomalaisten tasavertaista kohtelua, se sanoi nyt myös pitävänsä ”erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla”. Valiokunnan mielestä on epäselvää, millä ”oikeudellisilla perusteilla pilotointia koskevat päätökset ovat tehty”.

Käytännössä valiokunnan lausunnossa todetaan, että hallitus on hätäillyt ja alkanut toimeenpanna pilotteja ennen kuin valinnanvapauslakia on hyväksytty. Toimeenpanon on nähty alkaneen viimeistään silloin, kun ministeriö julkaisi ehdollisten pilottirahojen saajia. Tätä mieltä olivat Demokraatin haastattelussa myös riippumattomat professorit Juha Lavapuro, Tuomas Ojanen sekä Pauli Rautiainen.

Hallituksen näkökulma on erilainen. Sen mukaan toimeenpano ole alkanut, koska raha ei ole liikkunut. Hallituksen itsepintainen linja on pysynyt, vaikka valiokunta ja professorit ovat päinvastaista mieltä ja asiasta on kanneltu myös oikeuskanslerille.

Perusteluksi kerrottiin, ettei mitään päätöstä ole olemassakaan.

Keskiviikkona Demokraatti julkaisi uutisen aiheesta. Siinä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Rautiainen totesi muun muassa, että tilanne voi ääritapauksessa johtaa asian tutkintaan ministerivastuuasiana. Se voi puolestaan johtaa ministerisyytteen käsittelyyn valtakunnanoikeudessa. Kyse on siis äärimmäisen vakavasta ja harvinaisesta tapauksesta.

Rautiaisen tulkinta pohjasi siihen, että rahasummien jakamisesta oli nimenomaisesti tehty päätös, oli se ehdollinen tai ei.

Päätöksestä oli puhuttu ministeriön 15.5. julkaisemassaan tiedotteessa, jossa pilottirahojen saajat julkaistiin. Perustuslakivaliokunnassa kuullut virkamiehet olivat myös puhuneet asian tiimoilta päätöksestä ja myös valiokunnan lausunnossa puhuttiin päätöksestä. Vielä eilen eduskunnan täysistunnossa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sekä valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puhuivat asiaa käsitellessään päätöksestä.

Kun asiasta oli kerran tehty päätös, se tarkoitti asiantuntijoiden mukaan sitä, että toimeenpano oli aloitettu ennen kuin koko laki oli edes hyväksytty. Rautiainen kertoi Demokraatille yrittäneensä myös tiedustella ministeriöstä kyseisen päätöksen perään, jotta hän voisi perehtyä siihen. Hiljaista oli. Ei vastausta.

Tänään torstaina asiaan kuitenkin havahduttiin ministeriössä. Kun Demokraatti kysyi päätösasiakirjaa, ministeriöstä kerrottiin, ettei sellaista ole. Perusteluksi annettiin, ettei mitään päätöstä ole olemassakaan.

Puhuttuaan puoli kuukautta päätöksestä ministeriö ilmoittikin yhtäkkiä ykskantaan, ettei toukokuussa ole vielä tehty mitään päätöksiä, vaan ainoastaan sote-uudistuksesta vastaavan ”reformiministerityöryhmän hyväksymä ennakoiva linjaus”.

– Totta. Tiedotteemme vastasi tältä osin sitä käytäntöä, että vastuuministeri tekee päätökset reformiministerikokouksen linjauksen mukaisesti. Eli tiedotteemme oli liian suorasukainen, ministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila vastasi Demokraatille terminmuutoksesta huomautettaessa.

Varhila kertoi valinnanvapauspilotoinnin ”valmistelun” keskeytyneen.

Torstaina ministeriö oli myös julkaissut Youtube-videon, jossa Varhila kertoi valinnanvapauspilotoinnin ”valmistelun” keskeytyneen perustuslakivaliokunnan huomioiden johdosta. Nyt hyvä kysymys kuuluukin nyt, miten valmistelun voi keskeyttää, jos siitä ei ole päätettykään?

Myös Rautiainen sai torstaina vastauksensa ministeriöltä niin sähköpostitse kuin Twitterissä: Ei ole olemassa päätöstä, ainoastaan linjaus. Ministeriön viestinnässä oli kuulemma käytetty ”päätös”-termiä virheellisesti.

Sitä ministeriö ei kuitenkaan tiettävästi pahoitellut, että myös perustuslakivaliokunnassa ja lukuisissa ministereiden puheenvuoroissa oli puhuttu tehdystä päätöksestä.

Kuten kohua ja arvostelua synnyttäneessä valtiovarainministerin kansliapäällikkö Martti Hetemäen soten kustannussäästöjä arvioineessa muistiossa, tässäkin tapauksessa syyt hallituksen kiirehtimisestä ja toilailuista ottavat niskoilleen ministeriön virkamiehet. Sipilän hallitus leipoo heistä marttyyreita.

Virkamiesten ohella sääliksi käy myös tulevia maakuntia, jotka valmistautuvat erikoisessa ja sekavassa tilanteessa parhaansa mukaan kaavailtuihin jättiuudistuksiin. Sielläkin jo varmaan pohditaan voiko hallitukseen ja sen toimiin luottaa, jos se ei edes itse tunnu tietävän, mitä sana ”päätös” tarkoittaa.

Ps. Puoluekokouksiinsa keskittyvät päähallituspuolueet ovat siirtäneet perustuslakivaliokunnan lausunnon vastineen valmistumisen ensi viikkoon. Karrikoiden voisi sanoa, että vastineen valmistelu tuntuu kestävän kauemmin, kuin valiokunnilta lukea yli 3 000 sivua sote-lakeja.

Turun ja Sotkamon puoluekokouksiin menijöiden lienee hyvä tietää, että perustuslakivaliokunta on Demokraatin tietojen mukaan tiedustellut perustuslakiasiantuntijoita esteellisyyspäiviä 6.8.-28.9.2018. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että perustuslakiasiantuntijoita kuullaan uudessa sote-käsittelyssä aikaisintaan elokuun 6. Sote-seikkailu siis jatkunee eduskunnassa kesätauon jälkeen.