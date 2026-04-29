29.4.2026 13:11 ・ Päivitetty: 29.4.2026 13:11

Ministeriö yrittää suitsia opettajiin ja sotehenkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa työsuojeluohjelmalla

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan erityisesti väkivallan uhka on kasvanut opetusalalla nopeasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on huolissaan opetus- ja sotealan työntekijöihin kohdistuvan väkivallan ja sen uhan lisääntymisestä. Tiedotteen mukaan puolet alan henkilöstöstä on viime vuosina kohdannut väkivalta- tai uhkatilanteita.

Tilanteeseen haetaan ministeriön mukaan ratkaisuja nyt käynnistyvällä työsuojeluohjelmalla, jonka valmistelu käynnistyy asiantuntijayhteistyönä.

Tiedotteessa korostetaan, että naisvaltaisilla opetus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla tehdään yhteiskunnan kannalta välttämätöntä työtä usein kuormittavissa ja turvattomissa olosuhteissa. Työpaikkatapaturmat ovat lisääntyneet molemmilla aloilla ja erityisesti väkivallan uhka on kasvanut opetusalalla nopeasti.

– Niiden, jotka hoitavat, auttavat ja opettavat muita, on voitava tehdä työnsä turvallisesti. Nykytilanne ei ole hyväksyttävä. Vastaamme hoitajien, opettajien ja muiden sote- ja opetusalan ammattilaisten huoleen käynnistämällä yhteistyöllä uuden työsuojeluohjelman valmistelun, kommentoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) tiedotteessa.

SEKÄ opetus- että sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työsuojelun keskeiset ongelmat ovat samankaltaisia. Väkivallan uhka ja lukuisat vaaratilanteet, psykososiaalinen kuormitus ja työtapaturmien kasvu vaikuttavat alojen arkeen.

– Työsuojelun todettiin olevan strategisesti tärkeää. Se vaikuttaa niin työntekijöiden, esihenkilöiden kuin asiakkaiden hyvinvointiin, työn tuottavuuteen ja työyhteisön innovaatiokykyyn.

– Työ ei ala tyhjästä. Hyviä esimerkkejä toimivista käytännöistä on jo paljon, ja niitä pitäisi saada paremmin käyttöön työpaikkojen arjessa, tiedotteessa sanotaan.

MINISTERIÖN mukaan valmisteltavan ohjelman tavoitteena onkin tuoda käytäntöön toimivia ja konkreettisia ratkaisuja.

Työsuojelua voidaan vahvistaa kehittämällä turvallisuusjohtamista, parantamalla entisestään vaarojen tunnistamista, riskien hallintaa, työterveysyhteistyötä ja hyödyntämällä hyviä käytäntöjä.

– Opetus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalat työllistävät Suomessa yli 500 000 ihmistä. Työolojen turvallisuus vaikuttaa suoraan paitsi työntekijöiden hyvinvointiin myös palvelujen laatuun ja kansalaisten arkeen. Työsuojeluohjelman valmistelulla halutaan varmistaa, että turvallinen työympäristö on jokaisen alan ammattilaisen perusoikeus, tiedotteessa kommentoidaan.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

