Ministerit: ”Nuorilla on sanottavaa, uusia ideoita ja kykyä kantaa vastuuta” – nuoret otettava mukaan hyvinvointialueiden päätöksentekoon

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) ovat lähettäneet yhteisen kirjeen hyvinvointialueen valmistelijoille alueellisten nuorisovaltuustojen huomioimisesta hyvinvointialueiden rakentamisessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kirjeen tarkoitus on muistuttaa nuorten osallisuuden lisäämisen tärkeydestä hyvinvointialueiden rakentamisen yhteydessä.

Tiedotteessa kerrotaan ministerien muistuttaneen kirjeessään niin hallintosääntöihin kirjattavista lauseiden merkityksestä kuin nuorten kohtaamien haasteiden ratkaisemisen tärkeydestä.

Nuorten osallisuuden tulee ministereiden mukaan näkyä hyvinvointialueuudistuksessa kautta linjan. Osallisuus tarkoittaa nuorten mukaan ottamista sotepalveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

– On olennainen ero kuulemmeko, vai kuuntelemmeko nuoria päätöksenteon eri portailla. Kuuleminen ei monesti johda mihinkään. Kuunteleminen on puolestaan aitoa vuorovaikutteista osallistamista, joka johtaa aitoihin ratkaisuihin, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo tiedotteessa.

Yhteiskirjeellään ministerit muistuttavat, että hyvinvointialueiden lainsäädäntö velvoittaa asettamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuuston.

– Kuntapuolella nuorten osallisuus sekä nuorisovaltuustojen asema on jo vakiintunut. On tärkeää, että saamme samat, hyvät käytännöt mukaan myös hyvinvointialueille heti alusta alkaen, kuntaministeri Sirpa Paatero muistuttaa.

Ministereiden mukaan nuorten osallisuuden eteen jo tehty työ niin kunnissa kuin maakunnissakin tulee hyödyntää.

– Meidän aikuisten tehtävänä on osata kysyä, kuunnella ja antaa tilaa nuorten toteuttaa itseään ja kasvaa turvassa. Nuorilla on sanottavaa, uusia ideoita ja kykyä kantaa vastuuta. Kysymys kuuluu, annammeko me aikuiset sille tilaa ja mahdollisuuksia? Osallisuudesta kasvaa vahva Suomi, ministerit sanovat.