Ministerit toiveikkaina rokoteuutisista – Vanhanen: ”Sillä on tavattoman suuri vaikutus Suomen kannalta”

Lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech kertoivat maanantaina, että niiden kehittämä rokote on testeissä estänyt koronaviruksen aiheuttaman taudin 90-prosenttisen tehokkaasti. Uutinen herätti toivoa ympäri maailmaa koronakoettelemusten päättymisestä ja sinkautti esimerkiksi pörssikurssit tuntuvaan nousuun.

– Toivottavasti jälkikäteen ensi vuoden puolella voidaan todeta, että nyt tultiin käännekohtaan. Se oli merkittävä uutinen ja varmasti monista muista lääkealan yrityksistä kuullaan vielä samanlaisia uutisia, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi toimittajille saapuessaan hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle.

Vanhasen mukaan rokoteuutisen psykologinen vaikutus on suuri.

– Uskon siihen, että tämä toimii sen puolesta, että ennusteet maailmantalouden ensi vuoden kasvusta voisivat toteutua. Sillä on tavattoman suuri vaikutus Suomen kannalta. Meidän taloutemme kehitys on täysin riippuvainen siitä, miten EU:n, Yhdysvaltain ja Kiinan elvytys onnistuu, ja siinä tämä rokote on aivan avainasemassa, Vanhanen jatkoi.