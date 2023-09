Sara Parikka: ”Kyse ei ole mistään verosuunnittelukeinosta” – Finnwatch selvitti sometähtien yhtiöjärjestelyjä

Järjestelyissä liiketoimintaa harjoittava yhtiö on siirretty varta vasten perustetulle holdingyhtiölle, jonka kautta osingot maksetaan.

Nettovarallisuuden kasvun mahdollistava järjestely on laillinen, eikä Finnwatch syytä vaikuttajien yhtiöitä laittomuuksista.

Järjestö viittaa korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2017 antamaan ratkaisuun, jonka mukaan holdingyhtiöjärjestelyihin ei voida puuttua yritysjärjestelyjä koskevan veronkiertopykälän avulla.

SELVITYSTÄ varten Finnwatch kävi läpi 50 somevaikuttajan tiedot ja vastuuroolit yrityksissä. Sitten järjestö etsi yhtiöiden tilinpäätös- ja kaupparekisteritiedoista viitteitä osakevaihdosta ja osinkoa maksavan yhtiön nettovarallisuuden kasvusta.

Järjestelystä löytyi merkkejä bloggaaja-näyttelijä Sara Parikan ja hänen puolisonsa, näyttelijä-juontaja Mikko Parikan omistamasta SP Lifestylesta, bloggaaja Natalia Salmelan WTD Mediasta ja somen siivousvideoista tunnetun Auri Kanasen Aurika Cleaningista.

Finnwatch huomauttaa, että osakevaihdoissa yhtiöiden nettovarallisuus kasvaa vain kirjanpidollisesti ja voi jopa johtaa nettovarallisuuden siirtämiseen pois operatiivisesta yhtiöstä

Osinkoverohuojennuksen tarpeellisuutta on aiemmin selitetty yritysten kriisinkestävyyden lisäämisellä, koska se kannustaa omistajayrittäjiä kerryttämään varallisuutta yhtiöihin. Selvityksessään Finnwatch katsoo, ettei verotueksi luokitellun huojennuksen puolustamista voida enää perustella.

VEROHUOJENNUS on aiemminkin herättänyt närää, ja esimerkiksi vasemmistopuolueet ovat halunneet uudistaa sitä.

Valtiovarainministeriön (VM) vuosi sitten syyskuussa julkaistussa raportissa osinkoverohuojennuksen suuruudeksi arvioitiin 830 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Maaliskuussa julkaistussa verokartoituksessa ministeriö sanoi pääomatuloverotuksen ensisijaisen muutostarpeen kohdistuvan ”osinkotuloverotuksen neutraalisuuden parantamiseen kiristämällä listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotusta”.

Suomen Yrittäjien maaliskuussa toteuttaman Yrittäjägallupin mukaan yrittäjät katsovat, että listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisellä olisi ”erittäin vakavia seurauksia” taloudelle, kun esimerkiksi yrityksiä lopetettaisiin ja investointeja vähennettäisiin.

VALTION taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimuksessa osinkoveron muutoksilla ei kuitenkaan havaittu olevan vaikutuksia yritysten liikevaihtoon tai investointeihin.

VATT myös katsoo, että listaamattomia yrityksiä, joilla on korkea nettovarallisuus, verotetaan Suomessa kevyesti niin kansainvälisesti kuin muihin tuloveroihin verrattuna.

Nykyinen hallitus tavoittelee hallitusohjelmassaan merkittäviä pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia. Listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen hallitus kuitenkin erikseen mainitsee säilyttävänsä muuttumattomana.

FINNWATCHIN selvityksen mukaan esimerkiksi Sara ja Mikko Parikan SP Lifestylen omistusrakenteeseen lisättiin osakevaihdolla uusi holdingyhtiö Parikka Group vuonna 2022.

Osakevaihdossa SP Lifestylen osakkeiden käyväksi arvoksi merkittiin lähes nelinkertainen summa verrattuna yhtiön edellisen tilinpäätöksen mukaiseen nettovarallisuuteen.

Samalla henkilöstökulut supistuivat merkittävästi. Tämä viittaa Finnwatchin mukaan tulonmuuntoon eli siihen, että tehdystä työstä nostettavaa korvausta on siirrytty maksamaan kevyemmin verotettuna osinkona palkan sijasta.

STT:lle Parikka kertoo yritysjärjestelyn ja sijoitustoiminnan mahdollistavan ”pitkäjänteisen toimimisen yrittäjänä ja itsemme työllistämisen yrittäjänä myös jatkossa”.

- Kyse ei ole mistään verosuunnittelukeinosta, vaan uutta liiketoimintaa edistävästä järjestelystä, hän sanoo viestissään.

Kysymykseen siitä, miten järjestely konkreettisesti edistää uutta liiketoimintaa, Parikka vastaa kertomalla suunnitelmasta ryhtyä harjoittamaan arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa SP Lifestylen varoilla.

AURI KANASEN Aurika Cleaningin ja holdingyhtiö Aurika Groupin kohdalla yritysjärjestely mahdollistaa Finnwatchin mukaan reilusti yli 100 000 euron huojennettujen osinkojen nostamisen. Järjestö laskee summan olevan kuusinkertainen siihen nähden, mitä operatiivisen yhtiön edellisen tilinpäätöksen mukaisella nettovarallisuudella olisi voitu maksaa.

Finnwatch kertoo Kanasen perustelleen yritysjärjestelyä riskienhallinnalla ja sillä, että sijoitustoiminta haluttiin eriyttää varsinaisesti liiketoiminnasta.

STT:lle lähettämässään sähköpostissa Kananen kertoo perustaneensa holdingyhtiön suojaamaan operatiivisen yhtiönsä varoja Yhdysvaltojen oikeudenkäyntikuluilta, jos hän joutuisi maassa oikeuteen.

- Suurin osa liikevaihdostani tulee USA:sta, johon kirjoitan paljon yhteistyösopimuksia. Siellä oikeudenkäyntikulut ovat satoja tuhansia, vaikka voittaisikin oikeudenkäynnin, eikä niitä varten ole saatavilla vakuutuksia, Kananen kirjoittaa.

NATALIA SALMELA on vahvistanut Finnwatchille, että WTD Medialle on luotu konsernirakenne. Tutkimusartikkelissa kerrotaan Salmelan sanoneen, että konsernirakenteen tavoitteena on liiketoiminnan selkiyttäminen ja eri liiketoimintojen eriyttäminen riskienhallinnan vuoksi ja että siitä voi olla etua liiketoimintoja myytäessä tai seuraaville sukupolville siirrettäessä.

Huojennettujen osinkojen tuomaa rahallista säästöä Salmela kutsuu kokonaisuutena toissijaiseksi mutta mukavaksi bonukseksi.

STT:lle lähettämässään sähköpostissa Salmela sanoo, että tärkein syy konsernin perustamiselle oli media- ja kiinteistötoiminnan eriyttäminen toisistaan sekä yrityksen kannattavien osien siirtäminen aikanaan perintönä lapselle.

Salmelan mukaan hän on nostanut huojennettua osinkoa yhtiöstään vuodesta 2018 lähtien eikä konsernirakenne tuo tähän muutosta.

Anne Salomäki / STT

Otsikkoa korjattu klo 10.43: Sitaatti on Sara Parikan, ei Minna Parikan