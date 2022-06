Mirva Wiik SDP:n aluekoordinaattoriksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Mirva Wiik, 33, on valittu Vantaa-Kerava -alueen aluekoordinaattoriksi. Wiik on tällä hetkellä Demarinuorten koulutussuunnittelija, ja on toiminut muun muassa Uudenmaan Demarinuorten järjestösihteerinä ja Oulun SDP:n vaalityöntekijänä.