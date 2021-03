”Missä menee raja?” – kansanedustaja selvittää, mikä nousi ongelman ytimeksi

Perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) toteaa, että hallituksen esitys liikkumisvapauden rajoittamisesta on perustuslain kannalta ongelmallinen, vaikkakin esityksen tavoitteet ovat painavia ja perusteltuja.

Valiokunta antoi tänään lausuntonsa, jossa se totesi, että hallituksen tavoite, tartuntojen vähentäminen kontakteja rajoittamalla, on mahdollista saavuttaa lievemmin rajoituksin ja kielloin kuin liikkumisvapautta rajoittamalla.

– Valiokunnassa kantamme on, että hallituksen tavoitteet pystytään saavuttamaan, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain tartunnanlähteisiin, yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä, Väätäinen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa valiokunta tulkitsee, että lakiin pitää kirjata täsmällisemmin minkälaiset kokoontumiset ovat kiellettyjä.

– Nyt ongelmaksi nousi lain liiallinen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten on hyvin vaikea ennakoida missä menee kielletyn ja rangaistavan liikkumisen raja. Tätä puutetta on vaikea korjata muuttamatta lakiehdotuksen perusratkaisua. Kaiken liikkumisen kieltämisen sijaan kielto ja rajoitustoimet on kohdistettava tartunnanlähteisiin.