Missä on hallituksen harkinta?

Hallituksen toimet ovat päältä katsoen kauniita, mutta sisältä paljastuu mätä omena. Hallituksen suunnitelmissa kaikkien tuloveroa kevennetään. Tietojen mukaan veronalennukset koskevat myös kunnallisverotusta. Samalla lasketaan ajoneuvo- ja autoveroa, ja osakesäästötilien verotusta helpotetaan. Kuulostaa kivalta, mutta kaikkein heikoimmassa asemassa elävien elämä ei helpotu.

Hallitus rahoittaa veronkevennykset nostamalla mm virvoitusjuomien, alkoholin, tupakan, energian ja turpeen verotusta. Korotukset maksavat yhtä paljon jokaiselle kuluttajalle.

Pienimpiin sairaus- ja vanhempainrahaan tulee noin 80 euron korotus. Tämä on hyvä asia, mutta takuueläkkeen 9 euron korotus syödään leikkaamalla saajan perustoimeentulotukea. 80 euroa olisi eläkkeessä tuntunut. Antti Rinne onkin esittänyt 100 euron korotusta pieniin eläkkeisiin.

Kikyn kikkarat viennin vahvistamiseksi syövät kuntataloutta, koska verotulot laskivat maksamattomien lomakorvausten osalta. Mistähän tämä kompensoidaan? Päätös alentaa julkisen puolen palkkoja epäpätevien työntekijöiden kohdalta tuli myös omaan nilkkaan. Nyt alennetut palkanosat maksetaan korkoineen takautuvasti työntekijöille. Samasta työstä sama palkka, on kestävä työelämän pelisääntö. Huomautin asiasta aikoinaan. Kuuroille korville meni.

Nyt hallitus haluaa heikentää pienten työpaikkojen työsuhdeturvaa. Osa palkansaajajärjestöistä on ilmoittanut vastatoimista. Haloo hallitus. Lakot käyvät kalliiksi kaikille!

Aktiivimalli 1 ei toiminut niinkuin piti. Vastoin hallituksen odotuksia leikkuri iski kaikkein heikoimpiin ja nosti perustukea hakevien määrää. Muistin virkistämiseksi: Malli leikkaa ansiopäivärahaa, työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa. Yksinäisen peruspäiväraha on noin 712 euroa/kk, leikkauksen jälkeen se on noin 679 euroa/kk, eli vähennys 33 euroa/kk, joka vastaa viikon ruokaa. Missä on inhimillisyys?

Esitänkin, että kunnat työllistävät jokaisen, jota aktiivimalli 1 uhkaa, 18 tunnin ajaksi kolmen kuukauden välein. Näin leikkuri ei pure ja pitkäaikaistyöttömyyskin katkeaa. Rahat saadaan ns. sakkomaksuista, joita kunnat maksavat liki 430 miljoonaa vuosittain valtiolle.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Vaasasta.