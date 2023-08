”Mistä säästetään, kun löysää ei ole?” – ammattiliiton mukaan Jyväskylän yt-päätös kertoo kuntien tilanteesta

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti maanantaina aloittaa kaupungin henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Ammattiliitto Jytyn mielestä tavoitellut säästötoimet uhkaavat kuntapalveluiden laatua. DEMOKRAATTI Demokraatti

Jyväskylän kaupungin yt-neuvotteluiden piirissä ovat kaikki kaupungin toimialat ja liikelaitokset sekä niiden henkilöstö. Mahdollisten toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan enintään 490 henkilöön.

Jyväskylän kaupungin tiedotteen mukaan neuvotteluissa käydään läpi kaikki harkinnassa olevat toimenpiteet, joissa voidaan harkita taloudellisista ja tuotannollisista syistä henkilöstön osa-aikaistamisia, irtisanomisia tai muita merkittäviä muutoksia palvelussuhteiden ehdoissa.

Eri sektoreiden kuntahenkilöstöä edustava Ammattiliitto Jyty on huolissaan, että säästöt kohdistuvat ennestään tiukoille vedettyihin palveluihin.

– Neuvotteluissa mukana olevat luottamusmiehemme tuntevat hyvin kaupungin taloustilanteen ja ymmärtävät säästötarpeet. Tätä osattiin odottaa. Mutta mistä säästetään, kun löysää ei ole? Toimintoja pyöritetään jo nyt ohuilla resursseilla, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo tiedotteessa.

Ssäästötoimenpiteillä on Jytyn arvion mukaan väistämättä vaikutuksia kuntalaisten palveluihin, henkilöstön työhyvinvointiin ja kaupungin houkuttelevuuteen työnantajana.

– Riittävä henkilöstö on laadukkaiden ja tehokkaiden kuntapalveluiden edellytys. Kunnissa tehdään tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ja siitä säästämällä aiheutetaan kuluja jatkossa. Lasku seuraa perässä ennemmin tai myöhemmin kuntapalveluiden heikentyessä, Voima huomauttaa.

Budjettiriihi on tässäkin paljon vartijana.

Jytyn puheenjohtajan mielestä Jyväskylän yt-päätös kertoo kuntien vakavasta tilanteesta. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien verotusta vähennettiin ja valtionosuuksia leikattiin, kun sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueille. Monessa kunnassa leikkaukset ovat osoittautuneet siirtyneitä sote-menoja isommiksi.

– Nykyiseen hallitusohjelmaan on linjattu, että kuntien valtionosuuksia leikattaisiin edelleen. Budjettiriihi on tässäkin paljon vartijana. Kuntien toimintaedellytyksistä on huolehdittava, Voima sanoo.