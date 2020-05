Mitä sanoikaan entinen pääministeri Sipilä? – Timo Harakka: ”Tämäkin päivä piti nähdä”

– On aivan oikein, että tavoitellaan sitä, että Suomi saadaan auki. On välttämätöntä saada ihmiset liikkeelle ja talous käyntiin, mutta siinä avaamisessa ei riitä pelkkä suunnitelma, pitää saada ihmisille turvallisuudentunne, oppositiossa istuvan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi eilen eduskunnan valmiuslakikeskustelussa.

Orpo penäsi selkeä koronastrategiaa.

Hän totesi tämän jälkeen, että hallituksen pitäisi vastata esimerkiksi ihmisoikeusprofessori Martin Scheininille tai professori Heikki Patomäelle, jotka ovat sanoneet, että Marinin hallituksen ohjelma tällä hetkellä näyttää laumasuojan tavoittelulta.

– Koska tulee näin arvovaltaisilta tahoilta tämäntapaisia epäilyksiä, niin minusta teidän on vastattava siihen, mikä on se luku, mitä tavoitellaan, onko se yli 1 vai alle 1. Eli kertokaa suomalaisille tarkemmin. Tarvitaan vain tarkempaa tietoa, tarkempaa suunnitelmaa. Suunta on oikea, mutta oleellisia kohtia puuttuu.

Luku, josta Orpo puhui oli tartuttavuusluku.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on kiinnittänyt Twitterissä huomiota, siihen, että Orpo viittasi Scheininiin ja Patomäkeen.

– Tämäkin päivä piti nähdä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vetosi @HeikkiPatomki ja @MartinScheinin ”arvovaltaiseen” kritiikkiin. Arvostan kumpaakin, mutta edelliselle hallitukselle he taisivat olla niitä ”kaiken maailman dosentteja”. Hymiö! #maailmamuuttuu #roolitvaihtuvat, Harakka kirjoitti.

Orpon entinen hallituskumppani, silloinen pääministeri Juha Sipilä sanoi A-Studiossa vuonna 2015 puhuessaan heikosta taloustilanteesta seuraavasti:

– Nyt pitäisi löytää niitä ihmisiä, jotka kertovat, että mitä nyt pitäisi tehdä. Niitä on ihan liikaa nyt Suomessa, jotka kertovat, mitä nyt tässä tilanteessa ei saa tehdä. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Nyt hallitus ei vain voi seisoa kädet taskuissa ja katsoa, kuinka työttömyys kasvaa. Meidän täytyy nyt tehdä jotakin.

Sipilän puhe kaiken maailman dosenteista järkytti etenkin yliopistoväkeä.

Harakalle vastaavat Twitterissä niin Scheinin kuin Patomäkikin.

– Kiitos kun arvostat. Katsoin tuon. @PetteriOrpo selvästi tarkoitti: jos hallitus ei kuuntele opposition poliitikkoja, sen tulisi edes kuunnella meitä yliopistoihmisiä, joita hän kutsui arvovaltaisiksi tahoiksi. Kiitän myös siitä luonnehdinnasta. Suomi tarvitsee koronastrategian, Scheinin kirjoitti.

– Ehkä on lopulta alkamassa uusi yliopistojen arvostuksen kausi? Tärkeintä tässä tilanteessa on kuitenkin miettiä korona- ja talousstrategiaa. Fatalismille ja esim käyrille väistämättömistä ”aalloista” ei sijaa, me teemme tulevaisuutta ja meidän täytyy ottaa vastuu tulevaisuudesta, Patomäki puolestaan sanoi.

