Mitä Suomen ei ainakaan kannata tehdä? – ex-pääministeri avaa ”Ruotsin tietä”

Suomen oikeistopopulistit ovat varoitelleet valitsemasta ”Ruotsin tietä”. Suomessa vierailulla oleva ex-pääministeri Stefan Löfven avaa ajatuksiaan muun muassa tästä tiestä, omien hallituksiensa toimista, Ruotsin Nato-jumista ja pohjoismaisesta hyvinvointimallista. Marja Luumi Demokraatti

Sosialidemokraatteja edustava Stefan Löfven toimi Ruotsin pääministerinä ja puolueen puheenjohtajana vuosina 2014-2021. Hän on toiminut viime syksystä saakka Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (PES) puheenjohtajana.

Suomeen Löfvenin toi torstaina Helsingfors svenska arbetarföreningenin 125-vuotisjuhla, jossa hän on pääpuhujana.

Ruotsin väkivaltaisuudet ovat nousseet suuriksi otsikoiksi Suomessakin. Oikeistopopulistit ovat varoittaneet, ettei Suomen pidä valita ”Ruotsin tietä”. Sillä he ovat viitanneet naapurin takavuosien liberaaliin maahanmuuttopolitiikkaan, joka on erityisesti perussuomalaisten mielestä ollut syynä kaikkeen pahaan jengirikollisuuden kasvusta lähtien.

Oma järkyttävä episodinsa oli viime viikolla Brysselissä, kun tunisialainen mies ampui kaksi ruotsalaista kuoliaaksi.

LÖFVEN toteaa, että ilmassa on paljon disinformaatiota, joka on muovannut Ruotsi-kuvaa. Niiden taustalla häärää hänen mukaansa eri maiden ääriliikkeitä. Tyypillisimmästä päästä on väite, että Ruotsissa viranomaiset huostaanottavat maahanmuuttajien lapsia mitättömistä syistä.

– On selvää, että maailmassa on voimia, jotka haluavat hajoittaa ja herättää levottomuutta.

Hän ei kiellä sitä, että erityisesti nuoret voivat huonosti. Mutta populisteille, kuten ruotsidemokraateille, on tyypillistä valita ongelmien syyksi omaan agendaansa sopivia asioita – ja puolueen fokus on ollut aina maahanmuutossa.

Sosialidemokraatit linjasivat Löfvenin mukaan maahanmuuttopolitiikkaansa vuonna 2015, kun Ruotsi sai suhteellisesti monia muita maita isomman osan tulijoista. Hän toteaa, että sosialidemokraattien tavoitteena on kestävä, muiden maiden tasolla oleva maahanmuutto.

Löfven muistuttaa, että Ruotsi ei pärjää silti ilman maahanmuuttoa, jotta hyvinvointiyhteiskunta pysyy pystyssä. Maahanmuuton ja kotouttamisen pitää käydä käsi kädessä.

– Meidän otettava vastuuta maahanmuuttajista, jotta saamme tarvitsemaamme työvoimaa, mutta heidät pitää saada integroiduksi yhteiskuntaan. Oikeisto kuvittelee, että se onnistuu ajamalla alas sosiaalisia turvaverkkoja, heikentämällä koulutusta tai vähentämällä asuntotuotantoa. Silloin tapahtuu juuri päinvastoin.

RUOTSIIN kohdistui siis ennennäkemätön maahanmuuttoaalto vuonna 2015, jolloin Löfven toimi pääministerinä. Hänen mukaansa hallitus vastasi tähän haasteeseen.

Työnteko on parasta kotouttamista, sanotaan.

– Meille oli tärkeää, että ihmisten pitää päästä töihin käsiksi entistä nopeammin. Satsasimme myös ruotsin kielen osaamiseen ja maahanmuuttajien hyvinvointipalveluihin.

Se huoli noteerattiin jo silloin, että nuoret pojat, jopa alle 14-vuotiaat, joilla ei ole tulevaisuuden näköalaa, ajautuvat helposti jengeihin.

– Mitä pitää tehdä, että he eivät valitsisi rikosten polkua? Silloin pitää satsata esimerkiksi koulutukseen, kunnollisiin asumisoloihin ja helpottaa myös vanhempien työllistymistä, Löfven pohtii.

Löfvenin hallitusten aikana myös poliisien määrää yli tuplattiin lisäämällä koulutuspaikkoja ja poliisit saivat myös paremmat välineet puuttua jengiväkivaltaan. Hän painottaa, että koviakin otteita tarvitaan, rikoksesta on saatava rangaistus, mutta tärkeää olisi myös saada rikosten kierre katkaistuksi – ja siihen eivät välttämättä raippakeinot auta.

Hänen mukaansa tässä on ero nykyiseen oikeistohallitukseen.

– Ulf Kristerssonin hallitus keskittyy vain koviin keinoihin puuttua ongelmiin, Löfven huomauttaa.

MITÄ SUOMEN hallituksen ei ainakaan kannata tehdä tässä tilanteessa? Löfvenin mukaan pitää olla varovainen muiden maiden päättäjien neuvomisessa. Sen hän kuitenkin sanoo, että jengirikollisuuden suitsimisessa pitää ottaa työkalupakkiin niin kovia kuin pehmeitäkin keinoja – kuten hänen hallituksensa tekivät.

Rakentaviksi keinoiksi hän mainitsee muun muassa riittävät vapaa-ajanviettopaikat lapsille ja nuorille ja turvalliset kouluolot. Löfvenin mukaan suomalainen koulujärjestelmä on tässä mielessä ruotsalaista paremmassa kunnossa.

RUOTSIN ovet puolustusliitto Natoon eivät ole vieläkään avautuneet. Löfven kertoo pitäneensä liittoutumattomuutta Ruotsille parhaimpana vaihtoehtona.

– Mutta kaikki muuttui helmikuussa 2022, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Hän pitää luonnollisena, että Suomi, jolla on pitkä maaraja Venäjän kanssa, oli hieman Ruotsia edellä Nato-ajatuksessa. Löfvenin mukaan Naton tarpeellisuus kasvaa sitä mukaa, mitä isompi uhka Venäjä on – ja levottomuus on kasvanut selkeästi Venäjän lähialueilla.

Miten käy Suomen ja Ruotsin läheisen kahdenkeskeisen puolustusyhteistyön? Sen heikkeneminen huolestuttaa Löfveniä, kun Suomi on Natossa ja Ruotsi kärkkyy vielä sen ovella. Hänen puheistaan saa sen kuvan, että tämä on jo yksi syy Ruotsille pyrkiä Naton suojiin.

NATO-MAISTA Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet Ruotsin jäsenyyttä puolustusliitossa. Löfvenillä ei ole antaa ennustetta, milloin tämä voisi tapahtua. Hän ihmettelee erityisesti Unkarin asennetta, kun maalla ei ollut aluksi Ruotsille mitään vaatimuksia.

Hänestä näyttääkin siltä, että Unkarin pääministeri Viktor Orban haluaa näyttää olevansa ”kovanaama” ja peesata Turkkia, koska Ruotsi on ollut EU:ssa vaatimassa vahvasti Unkaria ruotuun demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksissä.

– Turkin puolelta viivyttely näyttää lähinnä peliltä, hän toteaa viitaten esimerkiksi Turkkia kuohuttaneisiin Koraanin polttamisiin.

SUOMEN ja Ruotsin sosialidemokraattien yhteistyön juuret juontavat pitkälle historiaan. Löfven ei näe mitään syytä, miksei se jatkuisi hedelmällisenä edelleenkin.

– Pääministerivuosina oli helppoa pitää yhteyksiä Suomeen, koska yhteistyö on ollut niin itsestäänselvää ja luontevaa.

Sosialidemokraatit ovat nyt kummassakin maassa oppositiossa. Löfven pitää vuoropuhelua, toisen tukemista, tärkeänä myös oppositioasemassa. Erityisesti puolueiden olisi syytä käydä hänen mielestään keskustelula sosialidemokraattien luomuksen, pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan, tulevaisuudesta ja sen kehittämisestä.

– Se on tehnyt Pohjoismaat tunnetuksi ympäri maailman ja meidät noteerataan todella korkealle. Tätä eivät kansalaisemme aina muista.

Löfven siteeraa Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia, joka kuvaili Pohjoismaiden merkitystä nyrkkeilytermein: ”Te lyötte kokoanne ja painoanne kovempaa”.

– Meidän pitää puolustaa arvostettua malliamme eikä sortua populismiin ja rasismiin. Se ei ole meidän tiemme, Stefan Löfven painottaa.