Mitä tapahtuu ukrainalaisen viljan vientisopimukselle? – kokous luvassa perjantaina

Ukrainalaisen viljan vientisopimuksen jatkosta on määrä kokoustaa perjantaina Turkin Istanbulissa, kertoo Guardian viitaten uutistoimisto Reutersin lähteisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiempi sopimus on umpeutumassa toukokuun 18. päivä. Venäjä on uhannut vetäytyvänsä sopimuksesta, sillä Venäjän mukaan maalla ei ole edelleenkään mahdollisuutta viedä omia maataloustuotteitaan pakotteiden takia.

Venäjä on toistuvasti uhannut jättää viljanvientisopimuksen, jos sen omaa vientiä rajoittavia säännöksiä ei muuteta.

Vaikka talouspakotteet eivät suoraan rajoitakaan Venäjän ruoka- ja lannoitevientiä, esimerkiksi vakuutuksia, laivausta ja pankkisektoria koskevat pakotteet käytännössä vaikeuttavat sitä huomattavasti.

Ukraina on aiemmin ilmaissut halukkuutensa sopia viljanvientisopimuksen jatkamisesta jopa vuodella eteenpäin. Heinäkuussa Turkin ja YK:n välityksellä neuvoteltua sopimusta on tätä ennen jatkettu kahdesti.

Sopimuksen tarkoituksena on turvata viljakuljetusten esteetön pääsy Mustanmeren kautta miljoonille Ukrainan viljasta riippuvaisille ihmisille. Sopimuksen ansiosta Ukrainasta on onnistuttu viemään kymmeniä miljoonia tonneja viljaa viime heinäkuun jälkeen, mikä on auttanut laskemaan ruuan hintaa ja sitä kautta ehkäissyt nälänhätää kehitysmaissa.

VENÄJÄ pyrkii todennäköisesti kasvattamaan ilmasta laukaistavien risteilyohjuksien varastojaan, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Brittitiedustelun mukaan Venäjän viimeisen viikon sisällä Ukrainaan tekemät risteilyohjusiskut ovat olleet ensimmäiset vastaavat viiteenkymmeneen päivään. Viime perjantaina ja tämän viikon maanantaina tehdyissä iskuissa käytettiin myös vähemmän risteilyohjuksia kuin talvella.

Tuoreet ohjusiskut oli brittiarvion mukaan kohdistettu Ukrainan asevoimiin sekä teolliseen ja logistiseen infrastruktuuriin.

VENÄJÄ kohdisti Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan jälleen lennokki-iskun keskiviikon vastaisena yönä, kertoo muun muassa brittilehti Guardian. Kyse oli kolmannesta Kiovaan kohdistuneesta yöllisestä iskusta viimeisen viikon aikana. Kiovan viranomaisten mukaan ilmatorjunta tuhosi kaikki kaupungin yllä olleet lennokkit.

Ukrainan mukaan sen ilmatorjunnan onnistui tuhota kaikkiaan 21 Venäjän lähettämistä 26 iranilaislennokista viime yönä. Yksi lennokeista osui hallinnolliseen rakennukseen Dnipropetrovskin alueella maan keskiosassa. Asiasta kertoivat paikallisviranomaiset.

Rakennus syttyi tuleen, mutta se saatiin sammutettua aamuun mennessä.

VENÄJÄN turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ukrainalaisia sabotoijia, jotka olivat FSB:n mukaan suunnitelleet iskuja miehitetylle Krimin niemimaalle. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot.

- FSB on puuttunut Ukrainan sotilastiedustelun agenttiverkoston toimintaan. Verkoston tarkoituksena oli tehdä suuria sabotaasi- ja terrori-iskuja Krimillä, turvallisuuspalvelu kertoi tänään.