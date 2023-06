Mitä tapaus Junnilasta seuraa Suomen viennille ja investoinneille? – nyt puhuu Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi, ettei elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) ympärillä vellova keskustelu vaikuta juurikaan Suomen yritysten pärjäämiseen maailmalla tai siihen, miten yritykset näkevät Suomen investointiympäristönä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tämä on tietenkin harmillinen tapaus, mutta oma arvioni on se, että tämä on ainakin toistaiseksi enemmän kotimainen kuin kansainvälinen kohu.

Pentikäinen sanoo, ettei ole kuullut mitään signaaleja yritysten suunnasta, että kohu vaarantaisi heidän vientiponnistelujaan. Sen sijaan suomalaisten poliitikkojen suunnasta näitä on Pentikäisen mukaan tullut, varsinkin oppositiosta.

– Luulen, että kun yritykset tekevät vientityötä tai ulkomaiset yritykset miettivät investointejaan Suomeen, ei niitä ratkaise yksittäisen poliitikon menneet puheet, vaan päätökset tehdään ihan muulta pohjalta. Tietenkin tämä voi vähän hankaloittaa ministerin omia ponnisteluja vienninedistämistyössä, Pentikäinen sanoo ja lisää toisaalta myös, ettei Junnila ole ulkomaankauppaministeri.

Elinkeinoministerikin tosin tekee matkoja esimerkiksi yritysvaltuuskuntien kanssa ja on tärkeällä paikalla vahtimassa Suomen pärjäämistä ja kilpailukykyisyyttä.

Uskotko, että yritykset lähtevät riemurinnoin Junnilan matkaan ulkomaille eivätkä katso, että se on maineriski lähteä mukaan?

– En ole ainakaan kuullut mitään sellaista, että joku arvelisi, että se olisi maineriski. Mutta tämä on tietysti tuore tapaus, eivätkä yritykset ole kovin analyyttisesti ehtineet tilannetta arvioida, Pentikäinen vastaa.

Mitä itse sanoisit näille yrityksille, jotka nyt varmaan arvioivat tilannetta?

– Minun mielestäni kannattaa nyt rauhassa katsoa, miten tämä kehittyy ja mikä tilanne on sitten, kun hallituksen työt alkavat kunnolla.

VIHREÄT oli esittänyt epäluottamuslausetta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) ”tämän kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin”. Esitystä kannatettiin käydyssä hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa.

Junnila on kiistänyt yhteydet liikkeisiin. Hän (ps.) on pahoitellut menneitä puheitaan, joista on keskusteltu julkisuudessa hänen nimityksensä myötä. Esillä ovat olleet muun muassa Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88.

Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen. Numero arvottiin Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

Junnila sai eilisessä täysistunnon äänestyksessä eduskunnan luottamuksen äänin 95-86, mutta hallituspuolue RKP:stä häntä ei tuettu. Joka tapauksessa muut hallituspuolueet halusivat pitää Junnilan pestissään.

Pentikäinen arvioi, että perussuomalaiset halusivat pitää kiinni oikeudesta, että he valitsevat itse omat ministerinsä muiden puolueiden tavoin.

– Hänet on vasta valittu. Ymmärrän sen, että tietysti pitää olla sitten tosi hyvät perustelut, että Purra lähtee vaihtamaan omia ministereitään.

Riikka Purra on perussuomalaisten puheenjohtaja ja Petteri Orpon (kok.) hallituksen valtiovarainministeri.

Pentikäinen ei lähde ottamaan siihen kantaa, olisiko hän itse nähnyt Suomen kannalta parhaaksi vaihtaa ministeriä.

– Puolueet valitsevat omat ministerinsä ja eduskunta punnitsee, nauttivatko he sen luottamusta. Me teemme yhteistyötä sitten hallitukseen valittujen kanssa. Kyllä minä itse uskon, että Junnilan kanssa on rakennettavissa hyvä yhteistyö.

PENTIKÄINEN arvioi, että Junnila yrittäjätaustaisena ymmärtää yrittäjyyttä.

Kun Pentikäiseltä kysyy omaa kantaa Junnilan kohun aiheuttaneeseen toimintaan, hän sanoo näkevänsä siinä politiikolle vakavia virheitä, joita ei pitäisi tehdä.

Pentikäinen lisää kuitenkin myös, että hänestä vaikuttaa siltä, että Junnila on vilpittömästi pahoitellut asioita. Pentikäinen uskoo, että tuore ministeri ottaa opiksi.

Tapaus Junnila on ehtinyt nousta jo kansainvälisestikin uutisiin. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja ei kuitenkaan usko, että tällä olisi isoa vaikutusta maakuvaamme.

– Totta kai maailmalla seurataan, millaista politiikkaa hallituksemme tekee, varsinkin, kun tapahtui iso painopisteen muutos vasemmalta oikealle. Hallituspuolueet menettivät 17 paikkaa ja kokoomus ja perussuomalaiset voittivat sen verran yhteensä. Kansa äänesti muutoksen puolesta vaaleissa ja sai muutosohjelman. Uskon, että tätä kokonaisuutta seurataan maailmalla.

– Sitä on sitten vaikea sanoa, miten tämä yksittäinen tapaus vaikuttaa kokonaisuuteen. Itse näen, että helposti tällaisissa kohuissa käy niin, että niitä paisutellaan kotimaassa mutta ulkomailla välttämättä juuri kukaan ei niitä noteeraa.

Pentikäisen sanoo myös, että on hyvä muistaa myös, että Suomi ei ole ainut Euroopan maa, jossa populistinen oikeistopuolue on vallankahvassa.

– Meillä on maita, joissa pääministerillä on tällaista poliittista taustaa. Ei se ole ihan tavatonta Euroopassa.

MIKAEL Pentikäinen ei allekirjoita sitä, että Suomen Yrittäjistä (SY) himmailtaisiin Junnila-kohun merkitystä Suomelle sen vuoksi, että SY on saanut hallitusohjelmaan monia tavoittelemiaan työelämäuudistuksia paikallisen sopimisen lisäämisestä lakkojen rajoittamisiin. Kyseessä on SY:n tavoitteiden kannalta suoranainen herkkutarjotin.

– Totta kai kannan huolta siitä, mikä vaikutus tällä kohulla on hallituksen toimintakykyyn toteuttaa Suomelle välttämättömiä uudistuksia. Eihän tämä sitä edesauta. Mutta ei meitä millään tavoin saa antamaan tukea tällaiselle (Junnilan) toiminnalle. Se, mitä on tapahtunut, on moitittavaa ja väärin, se on selvä. Mutta eduskunta on asiasta äänestänyt ja nyt hallituksen pitää käsitellä tämä asia, kuten pääministeri on tänään luvannut – oikoa rivinsä ja lähteä töihin.

Pentikäinen näkee, että tilanteen selvittäminen hallituksen sisällä on vaikeaa.

– Mutta kyllä se nyt vaan on selvitettävä ja lähdettävä sitten eteenpäin.