Mitä tehdä yhdessä koronan raivotessa? – EU-maiden johtajat pohtivat keinoja tänään

EU-maiden johtajat keskustelevat tänään illalla siitä, miten yhteisiä toimia koronakriisin keskellä voitaisiin tehostaa. Suomea videokokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU-virkamieslähteen mukaan kokouksessa keskustellaan koronavirustartunnan toteamiseksi käytettävistä pikatesteistä sekä yhteisestä linjasta pikatestien tulosten tunnustamiseen EU:n sisäisessä matkailussa.

Esillä ovat myös rokotteet sekä jäsenmaiden välinen avunanto.

Koronavirustilanne on huonontunut merkittävästi viime aikoina Euroopassa, ja monessa EU-maassa on otettu jälleen käyttöön tiukkoja rajoitustoimia.

EU-maiden johtajat ovat päättäneet keskustella koronaviruspandemiasta säännöllisesti koordinaation edistämiseksi. Tautitilanteen vuoksi keskustelu pidetään videokokouksena.

EU-komissio ilmoitti eilen hankkivansa jäsenmaille pikatestejä 100 miljoonalla eurolla.

Komissio myös tekee yhteishankintoja rokotusvälineistöstä ja neuvottelee rokotevalmistajien kanssa toimivien ja turvallisten rokotteiden saamisesta eurooppalaisten käyttöön.

– Koronavirustilanne on hyvin vakava, ja EU:n on tehtävä enemmän siihen vastatakseen. Jäsenmaiden on tehtävä töitä yhdessä, ja rohkeat askelet nyt auttavat pelastamaan henkiä ja suojelemaan elinkeinoja. Yksikään jäsenmaa ei ole turvassa pandemialta ennen kuin kaikki ovat, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi eilen.

STT–Heta Hassinen