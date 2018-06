Mitä tekee työministeri Lindström? – ”Pitkäaikaistyöttömät jäämässä heitteille!”

Työttömien keskusjärjestö on tyrmistynyt tiedosta, että Varsinais-Suomen työllisyyspoliittisille (typo) toimille ei varata enää ensi vuodeksi rahaa. Päätöksen teki TE-toimiston johto. Typo-hankkeissa on kyse vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaamisesta kohti avoimia työmarkkinoita.

Keskusjärjestö on tehnyt asiasta kyselyn työministeri Jari Lindströmille (sin.) ja odottaa häneltä nyt vastausta.

Varsinais-Suomessa on käynnissä 15 typo-hanketta, joiden asiakkaina on vuosittain liki 2 000 pitkäaikaistyötöntä ihmistä. Ne sisältävät ammattimaisen uraohjauksen, palkkatuetun työpaikan, työvalmennuksen ja räätälöidyn työllistymispolun.

Työttömien järjestö varoittaa, että päätös lopettaa käytännössä ammattimaisesti ohjatut työelämäpalvelut pitkäaikaistyöttömiltä, ihmisiltä, joista suurin osa ei ole valmis avoimille työmarkkinoille. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 työtöntä. Heistä turkulaisia pitkäaikaistyöttömiä on 3 900.

”Heikennysten kierre on pysäytettävä.”

Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski pitää Varsinais-Suomen TE-toimiston päätöstä tyrmistyttävänä:

– Maakuntauudistus ja siihen kytkeytyvä kasvupalvelu-uudistus näyttävät syövän työllisyyspoliittiset avustukset. Niiden avulla yhdistykset, säätiöt ja kunnat ovat voineet auttaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tarve työttömiä tukeville palveluille on paljon suurempaa kuin tarjonta.

Keskusjärjestön puheenjohtajan Irma Hirsjärven mielestä kyse on tietämättömyydestä ja lyhytnäköisestä ajattelusta.

– Päätös on erittäin arveluttava ja koskee heikoimmassa työllisyysasemassa olevia ihmisiä. Heikennysten kierre on pysäytettävä. Nyt puuttuu selvästi ymmärrys siitä, että kolmas sektori on osa ihmisten selviytymisen tukiverkostoa. Kyseessä on täysin käsittämätön toimenpide, joka onnistuessaan vetää rajun suuntaviivan maamme työllisyyspolitiikassa.