Mitäpä jos pääpuolueiden johto kokoontuisi jo syksyllä tekemään ”Suomen ilmastosopimuksen”?

Puolueiden eduskuntaryhmät kokoontuivat viime viikolla kesäkokouksiinsa. Liekö kesän kuumuus ja Itämerellä hätkähdyttäneet sinilevälautat tehneet vaikutuksen, sillä budjettiterveisten lisäksi pääpuolueiden kokouksissa korostettiin jälleen kerran huolta ympäristöstä?

Sosialidemokraatit ovat kertoneet Itämeri-tavoitteistaan ja Pariisin ilmastosopimusta kunnianhimoisemmasta pyrkimyksestään tehdä Suomesta hiilineutraali jo 2040-luvun alkupuolella. Kokoomus julkaisi ”keskustelupaperin”, jolla eri tahoja haluttiin kutsua keskustelemaan Suomen ympäristötavoitteista. Vihreiden moninaiset, realistiset ja epärealistiset tavoitteet eivät kaikki mahdu tähän.

Olisiko ympäristöpolitiikasta konsensuksen pelastajaksi?

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitti puolestaan Vantaalla, että Suomesta pitää tehdä ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun suurvalta. Toisaalta pitää muistaa, miten vielä kesäkuussa Sipilä puhui Sotkamossa ”realistisen ilmastopolitiikan”, turvetuotannon ja puuhakkeen käytön puolesta. Pääministeri ei ole ensimmäinen ja tuskin viimeinenkään, joka haluaisi tehdä Suomesta ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun suurvallan. Miksi tätä ei sitten toteuteta?

Osana sosialidemokraattien hyvähenkistä kesäkokousta kansanedustajata jalkautuivat Tammelantorille. Vaikka haastattelukierros ei ole tilastollisesti kestävä, kaikki Demokraatin jututtamat kuulijat nostivat muiden huoliensa ohella esiin, miten poliittinen päätöksenteko keskittyy entistä enemmän riitelyyn yhteistyön sijasta.

Varmasti eduskunnassa yhä myös harjoitetaan yhteistyötä. Ja kärkkäiden tviittien perässä kouhottavalla medialla on roolinsa edellä esitetyn mielipiteen syntymisessä. Mutta ehkä torilla kahvitelleiden kansalaisten puheissa on myös siemen sitä kuuluisaa totuutta.

Jos Suomi haluaa osoittaa johtajuutta ilmastotaistelussa, mikä olisikaan parempi paikka kuin heinäkuussa 2019 alkava EU-puheenjohtajakausi.

Viime aikoina on toistettu jatkuvasti, miten politiikka on rikki. Päätöksiä etenkään suurissa asioissa ei väitteen mukaan saada aikaiseksi. Viimeisimpänä asiasta huolensa esitti Helsingin Sanomissa väistyvä kansanedustaja Tapani Tölli (kesk.) Olisiko ympäristöpolitiikasta konsensuksen pelastajaksi? Ainakin julkisen keskustelun mukaan tahtotilaa suurilta puolueilta näyttäisi löytyvän. Myös kepulta, ainakin jos Sipilän viimeisimpiä puheita on uskominen. Ajankohtakin olisi otollinen. Jos Suomi haluaa osoittaa johtajuutta ilmastotaistelussa, mikä olisikaan parempi paikka kuin heinäkuussa 2019 alkava EU-puheenjohtajakausi.

Kiihkeänä vaalivuotena puolueet haluavat erottautua toisistaan haastamalla toisiaan. Mutta mitäpä jos pääpuolueiden johto kokoontuisi jo syksyllä tekemään ”Suomen ilmastosopimuksen”? Heillä on kaikki valta sorvata konkreettiset keinot, joilla Suomesta tehdään suunnannäyttäjä. Parlamentaarisesti kirjatut päätökset voisivat kestää paremmin myös hallitusneuvottelut ja ensi vaalikaudella työtä voisi jatkaa hallituskokoonpanosta riippumatta.