Mitäs jos toimisit kuin Putin? Näin ratkot asiasi Vladimir-sedän tapaan

Venäjän presidentin ratkaisumalleilla kenen tahansa arki muuttuisi erilaiseksi – arkisista mökkinaapurikiistoista alkaen. Petri Korhonen Demokraatti

Ärsyttääkö, että naapurin mökkitontilla on parempi uimaranta kuin sinulla? Eikä oikeastaan haittaa, vaikkei se olisi parempi, ärsyttävää on sekin jos koko muu tontti on nätimmin hoidettu.

Joten toimi kuin Putin: käy aitaamassa ranta kevättalvella itsellesi ja liitä se tonttiisi.

Kun naapurit valittavat, kiistä ensin tekosi. Kehu somessa, miten aita pystytti itse itsensä.

Seuraavana kesänä järjestä perheellesi ja sukulaisille julkiset juhlat sen kunniaksi, että he pystyttivät keväällä aidan niin nopeasti ja sujuvasti.

Suku on pian ympäripäissään ja ylistää sinua suurena merkkihenkilönä:

”Ranta on meidän” -huudot vain raikuvat.

VIRITÄ MÖKKITIEN ja lähimmän maantien risteyksen yli vaijeri, ettei naapuri vaan pääse tontilleen. Kun kunnan koulutaksi, rekisterinumeroltaan MH-17, törmää vaijeriin ja menee katolleen ojaan, ole ensin kuin et huomaisikaan tapahtunutta.

Vasta kun asiasta nousee meteli, syytä äkkiä naapuria vaijerin virittämisestä.

Vihjaa, että koulutaksi ajoi väärää reittiä, ylinopeudella ja kuskikin saattoi saada sairauskohtauksen. Tai ettei kyseistä taksireittiä ollut edes olemassakaan.

Maksa random ryyppykaverillesi, että hän esittää nähneensä miten naapuri oli rautakaupassa samanlaisen vaijerin kanssa.

Pane tutut kunnanvaltuutettusi vaatimaan valtuustossa selvitystä, miksi kunta käyttää varojaan koulutakseihin, vaikka nämä ovat lapsille todistetusti vaarallisia liikkumismuotoja vakavien kolaririskien takia. Vaadi kunnanjohtajan ja sosiaalitoimen johtajan eroa ja valita heistä hallinto-oikeuteen.

Kun joudut turmasta käräjille, älä ilmesty paikalle. Julkaise tätä aihetta varten perustamillasi kymmenillä anonyymeillä verkkosivuilla ja FB-ryhmissä paljon vuodatuksia siitä, miten käräjätuomari on naapurin napalanko ja todisteet ovat keksittyjä.

Muista myös paljastaa, että häikäilemättömän naapurisikin eno ajoi kerran kännissä kuplavolkkarinsa ojaan – eli he itse asiassa ovat sitä pahinta murhaajaporukkaa.

JOS OMA SUKUSIKIN alkaa jo ottaa vähän etäisyyttä pakkomielteisiisi, odota taas seuraavaa talvea. Hiihtoloman alla kerää naapurin mökkitontin reunalle kaivinkoneesi, raivaussahasi ja pihatraktorisi ja odota sopivaa hetkeä.

Sitten jonain aamuna perheesi kanssa ajatte naapurin pihapuut kumoon, jyräätte leikkimökin, koirankopin ja mattotelineen palasiksi, mylläätte kasvimaan ruvelle ja asetutte taloksi.

Annat sukulaisille naapurin viinakaapin avaimet, niin hekin pysyvät tyytyväisinä taas hetken. Lupaat, että suku voi viedä mökiltä mitä haluaa: vanhoista Arabian astioista saa huutonetissä monta kymppiä, ja ruosteinen perämoottorikin kelpaa johonkin.

Jääkaappi lähtikin jo Matkahuollolla pohjoiseen tädin huusholliin, vaikkei tällä ole edes sähköjä.

Valtaosa suvusta taputtaa käsiään, juo innoissaan naapurin kellariin unohtuneet kotiviinitkin ja oksentelee ympäriinsä terassilla.

Osa lähialueen arimmista kunnanviskaaleista yrittää tällä välin rauhoitella naapuriasi: kannattaisiko asioista vielä neuvotella, ettei meiltä kaikilta mene mökkimetsienne hyvät marjastus- ja hirvestysmaat sivu suun.

Tästä sinä saat hyvää aikalisää jatkaa rellestämistä ja paikkojen rikkomista.

KUN NAAPURI kuitenkin lähtee kavereineen heittämään kännissä toikkaroivaa perhettäsi niskaperseotteella hevonkuuseen tontilta, panikoit ja julistat joutuneesi hyökkäyksen uhriksi.

Uhkaat polttaa paitsi mökin, myös koko läheisen kunnan keskustan tai puolet hyvinvointialueesta.

Käsket koko sukusi kaukaisimpia serkkuja myöten talkoisiin mökillesi, heti.

Nuorimmat sukulaisesi alkavat tässä tilanteessa muuttaa naapurilääniin ja kiistää, että ovat mitään sukua kanssasi. Osa vaihtaa nimensäkin.

Lähetätkin varmuuden vuoksi muutamia suvun kovanaamoja näiden luopioiden perään vahtimaan, etteivät ne uusilla asuinpaikoillaan puhu pahaa sinusta tai legitiimien mökkietujesi valvomisesta.

Kun naapuri on kaatamassa pystyttämääsi luvatonta aitaa ja ottamassa rantaansa takaisin, järjestä niin että joku käy samaan aikaan mystisesti räjäyttämässä kuntayhtymän tärkeän keskusviemäriputken.

Putki rakennettiin tosin aikoinaan sinun toiveistasi, koska halusit kunnallistekniikkaa omalle mökkitontillesi, että sen arvo nousisi. Nyt kiistät kaikki yhteytesi räjäytykseen yhtä painokkaasti kuin ensimmäistä rantaa vallatessasi – ja ihan samahan se sinulle on kuka sen teki, koska pääasia on että yleinen kaaos ja pelko leviää.

Ikävä kyllä, räjäytyksen jälkeen omankin asuntosi vesijohdot ja viemäröinti lakkaavat toimimasta. Lemuat pian aiempaakin pahemmalta eikä kukaan halua lähellesi, koska joudut hoitamaan tarpeesi sinkkiämpäriin ja olemaan peseytymättä.

Et silti piittaa siitä.

Myhäilet mielessäsi, yhä sakenevan hajun keskellä:

”Näkevätpähän, perhanan fasistit, mihin meitsi pystyy vaikka missä vaan, kun oikein ärsytetään.”