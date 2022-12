”Mitäs minä sanoin, tai me jo silloin tai me jo silloin” – näin ministeri Saarikko kiteytti eduskunnan sähkökeskustelun

Eduskunta pui torstain kyselytunnilla talven myötä akuutimmaksi muuttuvaa energiakriisiä. Samalla, kun puolueet valmistelevat maanantaiksi ratkaisuehdotuksiaan kansalaisten sähkölaskujen kohtuullistamiseksi, ne kilpailivat kyselytunnilla siitä kuka oli ensimmäisenä oikeassa. Simo Alastalo Demokraatti

Valtiovaraiministeri Annika Saarikko (kesk.) tiivisti salikeskustelun näin.

– Meillä kaikilla on taipumus kertoa vähän siinä hengessä, että mitäs minä sanoin tai me jo silloin tai me jo silloin. Se on hirvittävän helppo tapa lähestyä kriisiä, jonka tilannekuva muuttuu ja elää päivittäin.

– Samaan aikaan kannattelemme ei vain sähkön hintaan liittyvää huolta, siellä ytimessä ne kansalaiset, joilla on kaikkein vaikein asema, vaan myös tätä sähkön riittävyyskysymystä, jonka tilannekuva huononi Olkiluoto 3:n epäonnisten uutisten myötä.

RKP:n Anders Adlercreuz nimitti käsillä olevaa energiakriisiä täydelliseksi myrskyksi ja listasi taustalla olevat syyt. Olkiluodon kolmosreaktori on myöhässä, Ruotsin kaksi ydinvoimalaa, Oskarshamn ja Ringhals, ovat huoltotauolla, Suomessa ei tuule ja Ranskan ydinvoimaloissa on seisokkeja.

– Fossiiliriippuvuus Keski-Euroopassa tekee hintaportaan viimeisen askelman todella kalliiksi. Sen pohjalta muodostuu hinta koko potille, Adlercreuz jatkoi.

SEKÄ hallituksessa että oppositiossa oltiin yhtä mieltä siitä, että suurin ongelma ovat kansalaisten ja yritysten sietämättömiksi kasvavat sähkölaskut.

SDP:n Matias Mäkynen totesi, että lähes kaksikymmentä Euroopan maata on jo asettanut jonkinlaisen hintakaton tai säännellyt sähkön hintaa.

– SDP on valmis edistämään oikeastaan mitä tahansa näistä malleista. Mihinkään tekniseen malliin emme ole sitoneet itseämme. Tärkeintä on, että ihmisten sähkön hinta saadaan painettua alle 20 senttiin kilowattitunnilta.

”Ajat ovat tiukkenemassa”

Mäkynen huomautti, että sähkön hinta heikentää ihmisten kulutusta ja yritysten toimintamahdollisuuksia. Hän kysyi Saarikolta miten se, että yhä suurempi osa ihmisten ja yritysten tuloista menee sähkölaskun maksamiseen vaikuttaa kansantalouteen ja sitä kautta myöskin julkiseen talouteen.

Saarikko totesi Euroopan keskuspankin nostaneen jälleen korkoa ja ruuan hinnan kohoavan nopeasti. Suomen inflaatio on jo yli 9 prosenttia.

– Arvioni on, että nämä kaikki tulevat vaikuttamaan kansalaisten ostovoimaan erittäin heikentävästi. Ajat ovat tiukkenemassa myös valtiontaloudessa ja kyllä kansalaisten liikkumavara pienenee ja siihen me haemme nyt ratkaisuja.

Eduskuntapuolueiden parlamentaarinen kokous käsittelee maanantaina toimia, joilla sähkön hinnan rajua nousua pyritään hillitsemään. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan mallista, jolla hintoihin puututaan pitää löytää yhteinen näkemys ennen joulua.