Miten EU toipuu koronakriisistä? – Merkel ja Macron esittelevät yhteisen suunnitelmansa tänään

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikovat esitellä tänään yhteisen suunnitelman, joka vauhdittaisi EU:n toipumista koronaviruskriisistä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteinen aloite ottaa kantaa terveyteen, talouden elpymiseen, ympäristö- ja digitaalisuuskysymyksiin sekä teollisuuden suvereniteettiin.

Ranskan presidentinkanslian mukaan Macron ja Merkel keskustelevat videoyhteyden välityksellä iltapäivällä ja pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden kello kuudelta Suomen aikaa.

Viime viikot EU:ssa on keskusteltu tiiviisti siitä, miten koronaviruspandemian aiheuttamaa talouskriisiä pystytään hoitamaan.

EU-komissio on ennustanut, että talouden taantuma saa tänä vuonna historialliset mittasuhteet. Ennusteen mukaan euroalueen talous supistuu 7,75 prosentilla.

EU:ssa on suunnitteilla suuren kokoluokan elpymisrahasto, joka liitettäisiin EU:n tulevien vuosien budjetin yhteyteen. EU-komissio ei ole vielä antanut esitystään siitä, miten rahasto toteutettaisiin.

Tiedossa on, että jäsenmailla on erilaisia kantoja siitä, millaiseksi rahaston pitäisi muotoutua. Auki on esimerkiksi se, missä määrin rahastosta annettava tuki jaettaisiin jäsenmaille avustuksina ja missä määrin lainoina.

Jäsenmaat ovat tähän mennessä onnistuneet sopimaan yli 500 miljardin euron kriisipaketista talouden tukemiseksi.

Kriisipakettiin kuuluvat kriisirahasto EVM:n käyttö, Euroopan investointipankin (EIP) takausvaltuuksien nosto sekä EU-komission ehdottama 100 miljardin euron työllisyysrahasto eli lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi.