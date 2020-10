Miten ihmeessä Suomen koronatilanne on eurooppalaisittain niin hyvä, asiantuntijat vastasivat – ”En yhtään aliarvioisi tämän osuutta”

Monessa Euroopan maassa koronatilanne on kehittynyt jälleen todella huolestuttavaan suuntaan. Sen sijaan Suomessa tilanne on yhä tällä hetkellä verrattain hyvä moneen muuhun maahan verrattuna. Johannes Ijäs Demokraatti

Kun sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestivät tänään mediatilaisuuden, asiantuntijat, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola sekä johtaja Mika Salminen THL:stä pääsivät vastaamaan median kysymykseen, mikä selittää Suomen tämänhetkisen hyvän tilanteen.

Mika Salminen alusti asian menevän ”spekulaation puolelle”.

– Monet asiat varmaan vaikuttavat. Meillä oli kesällä paljon parempi tilanne kuin lähes kaikkialla muualla Euroopassa. Eli tavallaan lähtötilanne oli parempi. Se tarkoittaa myös sitä, että silloin toimien vaikuttavuus tai se periaatteellinen vaikuttavuus toimien onnistumiselle on parempi. Tämä voi olla yksi syy, Salminen sanoi.

Lisäksi Salminen painotti, että suomalaiset noudattavat valtaosaltaan erittäin hyvin ohjeita ja suosituksia.

– En yhtään aliarvioisi tämän osuutta.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että tutkijoille riittää varmasti pitkäksi aikaa selvitettävää.

Voipio-Pulkin havainnon mukaan ne maat, joissa oli hyvin paljon tartuntoja epidemian ensimmäisessä vaiheessa, ovat vaikeuksissa nytkin.

– Vähän pienemmässä mittakaavassa näemme sitä samaa täällä Suomessa. Uudenmaan alueelle, jossa epidemia pääsi kohtuullisen pahaksi viime kesänä, virusta on todennäköisesti jäänyt kiertämään väestöön. Sitten jäljet näkyvät tässä syksyllä. Sen takia on erityisen tärkeää, että nyt niillä alueilla, joilla on ollut hankalia tartuntaepisodeja, päästään nopeasti rajoittamaan viruksen leviämistä.

Pasi Pohjola pohti, että Suomessa tehtyjen koronatoimien vaikutusta on vaikea arvioida.

Hän totesi tämän jälkeen, että esimerkiksi testauksen määrä on Suomessa eurooppalaisittain varsin korkealla tasolla. Lisäksi tällä hetkellä pystytään jäljittämään tartuntaketjut ja tartunnan alkuperäinen lähde varsin hyvin.

– Esimerkiksi tänään taidettiin uutisoida, että Saksassa jopa 75% tartunnan lähteistä jää tällä hetkellä selvittämättä. Se on lähestulkoon päinvastainen tilanne kuin Suomessa. Tälläkin on varmasti merkitystä, Pohjola totesi.

Salminen kiitti kaikkia tartunnan jäljittäjiä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

– He ovat A ja O sille, että tätä epidemiaa voidaan torjua.

Salminen nosti eilen vielä yhden asian.

– Sain eilen juuri tiedon, että 2,5 miljoonaa suomalaista on ladannut Koronavilkun. Se on maailmanennätys. Kyllä tämä on myös vaikuttanut. Se nopeuttaa tiedon saamista, että mahdollisesti on altistunut.

Salmisen mukaan lähes kaikki jotka saavat Koronavilkkuun laitettavan koodin tartunnan saatuaan, käyttävät sen ja haluavat varoittaa muita.

– Se on myös todiste, että suomalaiset torjuvat vastuullisesti epidemiaa yksilötasolla.