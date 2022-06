Miten irti fossiilisesta Venäjän energiasta?

RePowerEU on komissi0n uusi suunnitelma EU:n uudeksi energiajärjestelmäksi. Se vastaa Venäjän sodankäynnin aiheuttamiin, maailmanlaajuisiin energiamarkkinoiden häiriöihin. EU-maat ostavat fossiilista energiaa Venäjältä peräti 750 miljoonalla eurolla päivässä ja Venäjä käyttää energiaa poliittisena ja taloudellisena aseena. EU vastaa, että tämä ei käy. Miapetra Kumpula-Natri SDP:n europarlamentaarikko

Komission esityksessä on päivityksiä neuvotteluissa oleviin ilmasto- ja energiaesityksiin, joilla EU:n pitäisi leikata päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2050. Energiakriisi vauhdittaa siis ilmastopolitiikkaakin.

RePowerEU:ssa esitetään muun muassa energiansäästötavoitteen korottamista 9 prosentista 13 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, energiantuonnin monipuolistamista yhteistä eurooppalaista hankinta-alustaa hyödyntäen sekä uusiutuvan energian tavoitteen nostamista 40:stä 45 prosenttiin. Lisäksi pyritään lisäämään biokaasun ja biometaanin käyttöä. Näillä toimilla tavoitellaan maakaasun käytön vähentämistä. Se on suurin Venäjältä tuotava energiamuoto.

SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKAA voi kehua. Energialähteet ovat monimuotoisia ja ilmastotyötä on tehty tosissaan myös energiayhtiöissä yli 10 vuotta. Olemme suurelta osin jo päästöttömiä, sähkön osalta yli 80 prosenttisesti.

Tämä auttaa nyt, kun sähkön ja kaasun toimitukset Venäjältä on katkaistu, kun emme siirtyneet sopimusten vastaisesti ruplakauppaan. Olemme tuoneet sähköstä välillä jopa 10 prosenttia Venäjältä, mikä on korvattavissa täydellä teholla toimivalla Olkiluoto 3:lla. Myös vielä tarvittavan maakaasun tuontiin Suomessa on kapasiteettia Baltic Connectorin kautta, sekä vuokratun LNG-laivan avulla.

Venäjän sotaa käyvän talouden hurja rahoittaminen on katkaistava mahdollisimman pian.

Tilanne ei ole kuitenkaan yhtä helppo kaikissa EU-maissa. Saksan kaasusta 55 prosenttia tuodaan Venäjältä ja koko Euroopan irrottautuminen erityisesti kaasun tuonnista tulee olemaan vaikeaa. Kotien lämmitys ja mahdollisuus ruoan valmistamiseen on turvattava.

EU:n on tärkeä ymmärtää realiteetit eli energiaturvallisuus sekä jäsenmaiden haastavimpia energiakysymyksiä, jotta löydetään oikeat työkalut siirtymään. Venäjän sotaa käyvän talouden hurja rahoittaminen on katkaistava mahdollisimman pian. Oleellista on, että Eurooppa toimii yhtenäisenä ja solidaarisesti.

ENERGIATURVALLISUUDEN eli saatavuuden ohella hinta vaikuttaa yhteiskuntaan, teollisuuteen ja koteihin. Hintakehityksen on tehnyt noususuuntaiseksi ja arvaamattomaksi Ukrainan sota ja Venäjään kohdistetut sanktiot. RePowerEU- suunnitelman tavoite on vakaa ja kohtuuhintainen energia. Energian hintakehitystä tuskin voimme välttää.

Suomessa reagoidaan jo, kun hallitus aikaistaa elinkustannusten nousua vastaavan indeksikorotuksen sosiaalietuuksiin tälle vuodelle. Jos kotitalouksien ja yritysten mahdollisuus hankkia kohtuuhintaista energiaa vaarantuu, voimme joutua harkitsemaan lyhytaikaisia tilapäisiä markkinainterventioita hinnankorotusten rajoittamiseksi.