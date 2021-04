Miten käy nyt EU:n elpymispaketin? – tässä Eurooppa-tutkijan arvio eri skenaarioissa riippuen jatkaako hallitus vai ei

Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta myöntää yllättyneensä siitä, että perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan EU:n elpymispaketti vaatii eduskunnassa 2/3:n enemmistön asiasta päätettäessä. Johannes Ijäs Demokraatti

Perustuslakivaliokunnan vaateesta ovat uutisoineet ainakin Iltalehti ja Helsingin Sanomat lähteisiinsä vedoten. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan perustuslakivaliokunta äänesti asiasta äänin 9–8.

– Kyllä se siinä mielessä yllätti, että kuitenkin käsittääkseni suurin osa asiantuntjoista oli sitä mieltä että voidaan hyväksyä tavanomaisessa lainsäätämismenettelyssä. Kun en ole perusteita nähnyt, en osaa oikein arvailla, mikä on ollut peruste, mikä on valiokunnan kannan kääntänyt.

Aiempiin mediatietoihin viitaten Miettinen arvelee, että valiokunnassa on ollut ”jonkinlainen politisoituminen käynnissä” ja että keskusta olisi ratkaisevassa roolissa, jos valiokunta kallistuu 2/3:n enemmistön kannalle. Juuri näin on ilmeisesti käynytkin, sillä Iltalehden tietojen mukaan keskustan jäsenet ovat olleet ratkaisevassa roolissa siinä, että 2/3:n enemmistö vaaditaan. Näin on myös käynyt juuri tulleen eduskunnan tiedotteen mukaan.

Kun keskusta on kääntänyt vaa’an 2/3 enemmistön puolelle, Miettinen sanoo ajattelevansa ensisijaisesti, että heillä on varmaankin jokin perustuslakiin liittyvä argumentti taustalla, jolla he ratkaisunsa oikeuttavat.

Kun Miettinen arvelee asian mahdollisia poliittisia motiiveja, kyse voi hänen mielestään olla siitä, ettei keskusta halua jättää kokoomukselle mahdollisuutta oppositiopolitiikkaan vaan ikään kuin pakottaa puoluetta äänestämään paketin puolesta.

– Keskustan sisällä on ollut myös kriittisemmin pakettiin suhtautuvia. Pakotetaan kokoomus valintaan, etteivät voi vain teatterin vuoksi äänestää sitä vastaan, Miettinen arvioi.

Siihen, miten elpymispaketti nyt etenee eduskunnassa, ei Miettisen mukaan pitäisi olla merkittävää vaikutusta sillä, pääseekö hallitus sopuun puoliväliriihessä vai ei, kaatuuko hallitus jopa vai ei.

Miettinen muistuttaa, että Suomi on linjannut jo elpymispaketin käyttökohteistakin ja suunnitelma on palautettava tämän kuun loppuun menneessä EU:n komissiolle.

– Jos uusi hallitus tulisi, heillä olisi ehkä mahdollisesti omia painotuksia, joissa voitaisiin tulevien vuosien osalta katsoa tilannetta. En usko, että ensimmäiseen vaiheeseen hallitustilanteella on suurempaa merkitystä.

– Luulen, että keskusta voisi oppositiossa olla jonkin verran kriittisempi pakettia kohtaan. Toisaalta pitää muistaa, että elpymispaketti on myös sidottu EU:n budjettiin, jossa Suomi ja varsinkin keskustan suuret kannatusalueet ovat merkittäviä voittajia. Siinä mielessä keskustalla ei ole välttämättä hirveästi voitettavaa pakettia kaatamalla.

Mikäli Suomeen syntyisi toimitusministeristö, tälläkään ei välttämättä olisi Miettisen mukaan suurta merkitystä paketin käsittelyssä eduskunnassa.

– Jos keskusta on kuitenkin hallituksessa, joka on hyväksynyt paketin ja vaikka hallitus jatkaisi toimitusministeristönä, en näe, että keskustalla kokonaisuutenaan olisi halua kaataa pakettia. Sen yksittäisten kielteisten edustajien määrä pakettia kohtaan voisi kuitenkin kasvaa siinä tapauksessa että keskusta siirtyisi oppositioon tai hallituksesta tulisi toimitusministeristö.

Nyt elpymispaketille tarvitaan joka tapauksessa tukea kokoomuksesta, sillä perussuomalaisista ja kristillisdemokraateista sitä on vastustettu.

Timo Miettinen summaa, ettei hän pysty vallitsevassa tilanteessa, vaadittaessa 2/3:n enemmistöä, ottamaan 100-prosenttista kantaa siihen, että paketti menisi eduskunnassa läpi.

– En sitä ainakaan läpihuutojuttuna pidä. En uskalla sanoa, että pakettia ei kaadettaisi, hän muotoilee.

Juttuun lisätty tieto eduskunnan tiedotteesta kello 14.02