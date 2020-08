Miten käy perinteisen Ruotsi-maaottelun? – päätöksiä odotetaan huomenna

Yleisurheilun tämänvuotisen Ruotsi-maaottelun kohtalo on ratkeamassa huomenna, kun Urheiluliiton (SUL) hallitus puntaroi asiaa iltakokouksessaan.

Suomen hallitus kertoi tänään aamulla koronaviruspandemiaan liittyvistä rajalinjauksista, eikä päätöksissä ole maaottelun kannalta merkittäviä helpotuksia Ruotsista Suomeen matkustettaessa.

– Hallitus ei kertonut juuri vielä yksityiskohdista, onko sinne tulossa joitain poikkeamia, SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto sanoi.

Työmatkustus Ruotsista Suomeen on sallittua, ja sen luvan turvin muutamat ruotsalaiset urheilijat ovat käyneet Suomessa kilpailemassa muun muassa Kuortaneella ja Turussa elokuussa.

Urheiluliiton hallitus linjasi 7. elokuuta, että maaottelu järjestetään 5.–6. syyskuuta Tampereella, jos sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä poistuvat.

Puheenjohtaja Sami Itani (kuvassa) korosti silloin SUL:n vastuullisuutta ja kunnioitusta sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia linjauksia kohtaan. Tänään Itani halusi odottaa huomista kokousta.

Jos viranomaisten linjaukset lieventyvät, Urheiluliiton hallituksellakin on Aallon mukaan oikeus muuttaa mielensä.

– Elokuun alun linjaukseen ei kannata hirttäytyä. Katsotaan rauhassa, Aalto sanoi.

”Tätä on turha dramatisoida.”

Toimitusjohtajan mukaan maaottelun käytännön järjestelyjä tekevässä Tampereen Pyrinnössä on tehty huolelliset suunnitelmat siitä, miten ruotsalaisurheilijat voisivat kilpailla maaottelussa niin, että osallistujien turvallisuus on turvattu. Koronaviruspandemian aikana etenkin turvaväleistä ja hygieniasta on huolehdittava erityisen tarkasti.

– Sen varaan emme ole pitkään aikaan laskeneet, että Ruotsista tulisi maaotteluun juurikaan yleisöä, Aalto sanoi.

Jos maaottelu peruuntuu, Urheiluliitto suunnittelee järjestävänsä Tampereella yksipäiväisen kansallisen kauden finaaliin. Siihenkin ovat jo suunnitelmat olemassa, ja kisa olisi mahdollisesti lauantaina 5. syyskuuta.

– Maaliskuusta asti tilanne on ollut se, että samanaikaisesti on pitänyt tehdä useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Tätä on turha dramatisoida. Saamme kyllä hyvän kansallisen finaalipäivän järjestettyä, jos maaottelu peruuntuu, Aalto sanoi.

Ensi vuonna maaottelu kilpaillaan Tukholmassa.

