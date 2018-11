Miten keskustassa tulkitaan Väestöliiton Perhebarometria – pitääkö perhevapaauudistus jättää tekemättä, ministeri Saarikko?

Ministerit Annika Saarikko (oikealla) ja Sanni Grahn-Laasonen kertoivat tänään medialle kansallisen lapsistrategian valmistelusta. Kyse on pohjatyöstä tulevalle hallitukselle.

Väestöliiton kyselyn mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä nykyiseen malliin, jossa vanhemmat voivat vapaasti päättää, kumpi heistä käyttää perhevapaat. Kiintiöt eivät saa isoa kannatusta. Nykymallia kannatti kyselyssä ainakin jossain määrin 79 prosenttia naisista ja 68 prosenttia miehistä.

Perhevapaauudistus kaatui tällä hallituskaudella pitkälti keskustan vastustukseen. Kysymys kuuluukin, tulkitaanko keskustassa nyt Väestöliiton perhebarometriakin niin, ettei perhevapaauudistusta tarvittaisikaan.

– Kyllä keskustankin kanta on se, että Suomi tarvitsee perhevapaauudistuksen. Lähtökohta on perhebarometrin vahva viesti joustavuudesta, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vastaa Demokraatille.

Saarikon mukaan joustavuus ei liity vain miesten ja naisten hoivavastuun jakautumiseen vaan myös esimerkiksi siihen, miten työaika joustaa. Saarikon mielestä keskustelussa on rajoituttu liikaa kahden vanhemman talouksiin, joissa tehdään töitä kello 8:sta 17:ta.

– Tulevaisuuden työelämän kuva on jäänyt liian vähäiselle huomiolle, Saarikko sanoo ja viittaa työelämän rajuun muutokseen.

– Ei pitäisi puhua vain erilaisista työelämätilanteista vaan myös erilaisista lapsista, ministeri lisää.

Keskusta on puolustanut kotihoidontukea, joka nähdään monien asiantuntijoiden mielestä ongelmaksi naisten työmarkkina-aseman näkökulmasta.

Saarikko sanoo, että yhdeksän kymmenestä perheestä hyödyntää kotihoidontukea.

Sen porrastamiseen hän ei ota kantaa.

– Keskusta esittelee oman kokonaisratkaisunsa kyllä ennen vaaleja, Saarikko vastaa.

Uudistus jäi seuraavalle hallitukselle.

Saarikko ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) esittelivät tänään medialle kansallisen lapsistrategian valmistelua.

Grahn-Laasonen tulkitsi perhebarometria hänkin joustavuudesta käsin. Lapsiperheet vaativat joustavuutta, hän tulkitsi.

– Suomalaisessa yhteiskunnassa on laaja yhteinen näkemys perhevapaiden uudistamisesta, Grahn-Laasonen sanoi ja lisäsi, että kokoomus olisi ollut siihen jo valmis.

Oppositiosta on kritisoitu hallitusta muun muassa perhevapaauudistuksen ja joidenkin muiden isojen uudistusten jäämisestä tekemättä. Muun muassa perhevapaauudistus jää tulevalle hallituskaudelle.

Saarikon mielestä yhteiskunnallisesta keskustelusta ei ole helppo erottaa, mitä kukin puolue haluaa. Hänen mielestään pitäisi vaatia pikemminkin arvokeskustelua kuin keskustelua eri perhevapaamalleista.

Hän nosti mediatilaisuudessa esiin 3 erilaista näkökulmaa. Jos perhevapaauudistus on vahvasti työllisyysnäkökulmasta tehty, kenenkään vapaat eivät voi ainakaan pidentyä. Jos se on tasa-arvo-uudistus, isän pitämät vapaat on saatava pidemmiksi. Saarikon kolmas tulkinta oli, että lähdettäisiin liikkeelle perheiden valinnanvapaudesta.