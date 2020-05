Miten koronakevät on vaikuttanut ikäihmisten toimintakykyyn? – THL kerää tarkkaa tietoa, mutta heikentymisestä on viitteitä

Uusitut ohjeet yli 70-vuotiaille muistuttavat oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Ministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tarkkaa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia koronakevät on ikäihmisten toimintakykyyn tuonut, ei vielä ole.

Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Tilastot eivät vielä osaa suoraan vastata siihen isoon kysymykseen, että kuinka paljon hyvinvointivelkaa tuli ja minkälaisissa asioissa. Yleisenä merkkinä näkyy, että kyllä tämä rassaa varmasti jokaisen mielenterveyttä, ei tämä helppoa ole. Toisaalta myös se, että ei ole fyysisesti päässyt niin suureen liikkeeseen, saattaa näkyä tilastoissa jo tässä vaiheessa, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kerää parhaillaan tutkittua tietoa koronakevään vaikutuksista ikäihmisten toimintakykyyn, tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma kertoi.

– Pieniä viitteitä siitä jo on, että toimintakyky on laskenut, kun katsotaan palveluntarpeiden kysyntää. Kotiin annettavan palvelun tarpeita on tullut vähän enemmän, Luoma sanoi.

Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo arvioi, että rajoitustoimet ovat vaikuttaneet hyvin todennäköisesti kaikkein eniten niihin ikäihmisiin, joiden lähtötilanne on ollut valmiiksi hauras. Sillä on vaikutusta, millainen fyysinen toimintakyky on ollut ennen koronakriisiä. Samoin vaikuttaa aiempi psyykkisen hyvinvoinnin tila. Topo muistutti, että tutkimusten mukaan erityisesti yli 80-vuotiailla on paljon mielen kuormittuneisuutta.

Topon mukaan paljon mielen hyvinvoinnin parantamisen suhteen riippuu siitä, onko kyse vakavasta pulmasta vai jostain sellaisesta, johon voi itse etsiä apua tai saada sitä läheisiltä.

– Liikunnan osalta sanoisin, että liikkumiskykyä kannattaa vaalia joka päivä. Sitä voi tehdä myös kotona, parhaiten sen onnistuu ulkona. Kannustan ihmisiä siihen joka päivä: jokainen askel on askel itselle, hän sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan THL:n uusi ohje huomioi hyvin sen, ettei yli 70-vuotiaat ole yhtenäinen joukko, vaan ikäryhmässä on toimintakyvyltään ja terveydeltään hyvin erilaisia ihmisiä. Nyt suositukset yli 70-vuotiaille antavat hieman aiempaa enemmän sijaa omalle harkinnalle.

– Tämä tuo joustoa karanteeninomaisiin olosuhteisiin. Se on aika erilaista karanteenia kuin se kovana aikana karanteenissa olo. Silloin meillä oli totinen pelko, että tämä koronavirusepidemia leviää Suomessa kulovalkean tavoin. Oli tärkeää, että silloin yli 70-vuotiaat todella ottivat vakavasti ne karanteeninomaiset olosuhteet, joihin silloin kehotettiin, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan karanteeninomaiset olosuhteet on silti hyvä yhä muistaa, vaikka harkintaa voi käyttää. Hän muistutti, ettei tautitilanne ole vielä niin hyvä, että esimerkiksi suosituksista yli 70-vuotiaille voitaisiin luopua kokonaan.

Aina kun voidaan, noudatetaan suosituksia.

Edelleen on syytä pitää riskit mahdollisimman pieninä, muistutti myös THL:n Luoma. Turvavälit, hygienia ja muut jo ennestään tutut varotoimet on pidetään yhä kirkkaana mielessä. Erityisen painava suositus on yhä, että yli 70-vuotiaiden luona vierailu vähäisissäkään hengitystieinfektion oireissa ei ole suotavaa. Se ei ole Luoman mukaan sanatarkasti ehdoton kielto, mutta:

– Pidetään toisistamme huolta. Jos tiedetään, että riski on olemassa, miksi sellaista ottaa? Eli aina kun voidaan, noudatetaan suosituksia. On varmasti tilanteita, että aina ei pysty, mutta aina kun voidaan, pyritään siihen, Luoma tähdensi.

Ministeri Krista Kiuru muistutti, että aikaisemmilla tiukoilla rajoituksilla saavutettiin, mitä tavoiteltiin.

– Olemme onnistuneet Suomena tähän mennessä yhdessä asiassa, joka monissa muissa maissa on jäänyt onnistumatta. Sairaala- ja tehohoidossa olleita potilaita on ollut pääsääntöisesti ikäryhmässä 20–60, todella vähän yli 70-vuotiaita. Täytyy sanoa kiitos jokaisella juuri tähän ryhmään kuuluvalle, että olemme todella onnistuneet suojelemaan yli 70-vuotiaita tältä virukselta. Tämä raskas aika on poikinut niin, että työtä – suojautumista – ei ole tehty turhaan.