”Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?” – puheenjohtajat antoivat arvosanan SAK:n tentissä, Sanna Marinilta 8,5

Kuuden suurimman puolueen edustajat olivat tentattavana tänään perjantaina SAK:n edustajiston kaksipäiväisen syyskokouksen yhteydessä.

Tenttiin osallistuivat puheenjohtajat Sanna Marin (sd.), Annika Saarikko (kesk.), Riikka Purra (ps.), Maria Ohisalo (vihr.), Li Andersson (vas.) ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Tentin aluksi tilaisuuden vetäjä, Journalistin päätoimittaja Maria Petterson kysyi panelisteilta, ”miten meni noin niin kuin omasta mielestä?” viitaten hallituskauden tuloksiin työväestön näkökulmasta ja pyysi heiltä kouluarvosanaa.

Korkeimman arvosanan antoi kenties yllättäen Annika Saarikko: 9+.

– Kun arviota ei annettu koko hallituksen työskentelystä ja koko kaudesta ja kysymys rajattiin koskemaan Suomen työssäkäyvää väestöä, niin minusta arvosana on kiitettävä. Perustelen sitä ennen kaikkea historiallisen korkealla työllisten määrällä. Siitä en missään nimessä omi kaikkea kunniaa maan hallitukselle, pikemminkin suomalaisille työnantajille ja sellaisille suomalaisen työelämän järjestelmille, jotka osoittivat voimaansa korona-aikana, kuten lomautusjärjestelmälle.

Suoremmin keskustan ansiota on Saarikon mukaan se, ettei esimerkiksi yritysten verotusta ole kiristetty.

Sanna Marin antoi hallituskaudesta arvosanan 8,5.

– Lähestyin tätä nimenomaisesti tavallisen työntekijän näkökulmasta. Paljon on saatu aikaiseksi ja paljon on tehty hyvää, esimerkiksi päivähoitojärjestelmän vahvistaminen, varhaiskasvatusmaksujen lasku, ryhmäkokojen pienentäminen. Kaikki tukee myös työelämää, työssäkäyviä vanhempia. Yhtä lailla oppivelvollisuuden laajentaminen, että valmistetaan meidän nuoria aidosti työelämään, kaikki koulutus- ja osaamispanostukset ovat olleet valtavan tärkeitä.

Työelämän puolella on jäänyt myös tekemättä, Marin myönsi.

– Esimerkiksi samapalkkaisuuden edistäminen, palkkatasa-arvon edistäminen, siinä olisin toivonut, että olisimme päässeet pidemmälle.

Työllisyysasteen edistämisessä hallitus on Marininkin mukaan onnistunut kiitettävästi

Kai Mykkänen antoi sen sijaan tylyn arvosanan 6.

– Meillä on edelleen 7 prosentin työttömyys ja vaikka siis työssäkäyvien osuus työikäisistä on noussut ja se on hieno homma, ja uskon, että siihen on vaikuttanut yhteiskunnan tasa-arvoistuminen sukupuolten välillä. Monia trendejä on viety eteenpäin, kiitos siitä myös hallitukselle. Mutta liian moni, 70-luvulla tämä olisi ollut Kekkoselta hätätilahallituksen paikka jo paljon pienemmällä työttömyysasteella. Meillä on työvoimapula, pitäisi uskaltaa tehdä sellaisia uudistuksia, jotka poistavat työttömyysloukkuja, madaltavat palkkaamisen kynnystä, toki reilulla tavalla.

Myös Riikka Purra antoi alhaisen arvosanan 6,5.

– Työllisyysaste on noussut hyvin, mutta kuten olen pitkään korostanut niin työllisyysaste on hieman huono mittari tarkastella näitä asioita. Pitää katsoa mihin työpaikat ovat syntyneet, ketkä ovat työllistyneet, miten bruttoansiot ovat kehittyneet, miten työtunnit ovat kehittyneet ja näissä ei valitettavasti ole tällä hallituskaudella ole näkynyt kehittymistä.

Maria Ohisalo antoi arvosanan 8 ja Li Andersson 8,5.