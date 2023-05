Miten suomalaismedia onnistui koronauutisoinnissa? – kyselytutkimus antaa ruusuja ja risuja

- Yleisön käsitykset viittaavat siihen, että Suomessa uutismedia keskittyi tiettyihin avaintoimijoihin eikä tarjonnut mielipiteiden monimuotoisuutta, kertoo viestinnän johtamisen professori Chiara Valentini Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Valentinin mukaan näin oli etenkin pandemian alkuvaiheessa.

- Toisaalta luottamus mediaan on edelleen korkea.

Kansainvälisessä Covid-19 Voices in Finnish News Media in the Global Context – tutkimushankkeessa selvitettiin uutismedioiden ja muiden toimijoiden roolia koronapandemiassa sekä yleisön käsityksiä koronaviestinnästä.