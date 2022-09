Miten Suomessa voidaan taata kohtuuhintainen sähkö jokaiseen tupaan? – energiapolitiikka puhutti Helsingissä

Tuleva talvi huolestuttaa monia. Energiasaatavuuden ja hintojen karkaaminen on johtanut energiakriisiin. Korkeat sähkökustannukset vaikuttavat jokaisen suomalaisen elämään. Saara Kuoppala

SDP Helsinki järjesti viime tiistaina yleisölle avoimen tilaisuuden, johon oli kutsuttu keskustelemaan Suomen ja EU:n energiapolitiikasta europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, Helenin hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Rytky, Helsingin kaupunginhallitusryhmästä valtuutettu Ville Jalovaara ja varavaltuutettu Lauri Muranen. Tilaisuuden avasi Helsingin piirin toiminnanjohtaja Tuomas Finne.

Puhujat huomauttivat, että tämän energiakriisin taustalla on Venäjä ja sen sotatoimet Ukrainassa. Venäjä alkoi rajoittamaan kaasunsaantia jo viime vuoden lopulla ja hyökättyään Ukrainaan Venäjä on yrittänyt kiristää Eurooppaa energiasaatavuuden avulla.

Miapetra Kumpula-Natri nosti esiin, että Venäjä yrittää hajottaa Euroopan yhtenäisyyttä. Kriisin pitkittyessä yhtenäisyys on koetuksella, kun sähkön hinta ja saatavuus karkaavat käsistä. Suuri kysymys on, miten Eurooppa saa pidettyä yhtenäisyytensä ja osoitettua solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan, vaikka sota koetteleekin jokaisen taloutta. Kumpula-Natrin mukaan EU pyrkii katkaisemaan riippuvuuttaan Venäjään ja fossiilisiin polttoaineisiin. Uusiutuvaan energiaan ja vihreään siirtymään tullaan panostamaan entistä enemmän.

Varavaltuutettu Lauri Muranen oli huolissaan siitä, miten Suomessa voidaan taata kohtuuhintainen sähkö jokaiseen tupaan. Sähkön kallistuminen kohtelee ihmisiä eri tavalla. Kerrostaloasunnossa elävä ei välttämättä näe hinnan nousua samalla tavalla kuin esimerkiksi omakotitalossa elävä, hän sanoi. Ihmiset eivät ole Murasen mukaan varautuneet sähkön hinnan kymmenkertaistumiseen.

”Jos ihmiset ennen kyräilivät 500 euron sähkölaskuja, niin nyt he tuskailevat 5 000 euron sähkölaskun kanssa. Ei ihmiset ole tähän varautuneet”, Muranen huomautti.

Hän korosti, että nyt tarvitaan lyhyen ja pidemmän aikavälin ratkaisuja, jossa pidemmän aikavälin tuloksessa täytyy miettiä rohkeita ratkaisuja kuten esimerkiksi pienydinvoimaloita.

Helenin hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Rytky suhtautui pienydinvoimalaehdotukseen hieman varovaisesti. Rytky korosti, että mitään helppoja ratkaisuja tilanteeseen ei ole. Tulevana talvena energiapiikkejä on saatava tasattua ja merkittävä osa ongelmaa on sähkön kysynnän ja tarjonnan epäsuhta. Toisin sanoen sähköä kulutetaan tiettynä aikana enemmän kuin sitä on saatavilla.

Ville Jalovaara peräänkuulutti vastuullista päätöksentekoa.

”Euroopan on tuettava Ukrainaa Venäjän yhä jatkuvaa aggressiota vastaan. Tämä sodan lopputuloksesta riippuu pitkälti Euroopan tulevaisuus”, Jalovaara painotti.

Populistit pyrkivät hyötymään tilanteesta ja tarjoamaan yksinkertaistettuja ratkaisuja, Jalovaara sanoi. Suomella ja Euroopalla täytyy kuitenkin olla vastuullisia ratkaisuja tässä kriisissä, hän painotti.

”Krimin valtauksen jälkeen Euroopassa puhuttiin liian vähän Venäjän toimista, tehtiin vääränlaisia investointeja ja nyt maksamme siitä kovan hinnan. Pitkällä aikavälillä ainoa järkevä ratkaisu on pyrkiä eroon fossiilisista polttoaineista. Sillä välin emme saa unohtaa Ukrainaa”, hän sanoi.