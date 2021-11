Miten turvata lasten oikeudet?

Saan usein yhteydenottoja liittyen kirjoituksiini vieraannuttamisesta ja huoltokiusaamisesta. Olen kuullut monia tarinoita perheiden tilanteista. Haluan jakaa teille yhden, joka on valitettavan yleinen. Sari Ala-Heikkilä SDP:n kaupunginvaltuutettu, Vaasa

”Olemme perheenä sellaisen tilanteen edessä, mihin emme koskaan olisi kuvitelleet päätyvämme. Kyse on vakavasta ongelmasta, jolla on elinikäiset seuraukset kaikille osapuolille. Uhrista tehdään lähes rikollinen mustamaalaamalla, panettelemalla ja valehtelemalla. Kyse on huoltokiusaamisesta ja vieraannuttamisesta.

Lapsemme halusi erota silloisesta avopuolisostaan. Tämä ei sopinut avopuolisolle ja hän ilmoitti tekevänsä kaikkensa tuhotakseen lapsemme loppuelämän. Tämä prosessi alkoi muutama vuosi sitten, jatkuen edelleen. Olemme huolissamme lapsemme jaksamisesta, sekä luonnollisesti siitä miten pienet lapsenlapsemme asian kestävät.

Kaikki alkoi toisen vanhemman viedessä lapset kauas kotoaan, toisen vanhemman lähettyviltä. Jatkuen viranomaisten manipuloinnilla alusta alkaen. Lisäksi hän tekee yksin kaikki päätökset, jotka koskevat lapsia. Jos vaatimuksiin ei suostu – tai ei yksinkertaisesti pysty järjestämään, alkaa kiristys ja uhkailu. Kiusaaja on aina ensimmäisenä yhteydessä häntä hyödyttävään tahoon, riippuen tilanteesta. Hänellä on siten aina jonkin verran etumatkaa ja on saanut istutettua epäilyksen siemenen viranomaisiin, päiväkotiin, kouluun, lastensuojeluun, lastenvalvojaan jne. Toisen vanhemman rooli on kerta toisensa jälkeen puolustautua aiheettomia syytöksiä vastaan. Ja kun hän ei ole yhtä laskelmoiva kuin kiusaaja, ei hän edes osaa odottaa kaikkia syytöksiä. Kiusaaja manipuloi, mustamaalaa, panettelee ja valehtelee toisesta vanhemmasta eri tahoille.

Kiusaajan toiminta ei rajoitu pelkästään viranomaisiin, vaan myös perheen lähipiiriin, pyrkimyksenä luoda suhteita kohdevanhemman lähipiiriin. Moni haluaa olla sekaantumatta, mutta pikkuhiljaa manipulointi kuitenkin juurtuu ja kiusaaja ystävystyy kohdevanhemman läheisiin. Heistä tulee osa sairasta peliä ja tiedostamattaan antavat signaalin jopa lapsenlapsille, että kohdevanhempaa ja hänen läheisiään on lupa kohdella huonosti. Tilanteessa kiusaaja käyttää lapsen etua, viattomuutta ja mitätöi, mielistelee, syyllistää riippuen kulloinkin tavoitellusta lopputuloksesta.

Miksi valehtelevien kiusaajien kyyneleet ja uhritarinat menevät läpi muun muassa koulussa, sosiaalipuolella ja lastenpsykiatrialla, vaikka huoltokiusaamisesta ja vieraannuttamisesta on puhuttu jo vuosia? Miksi kiusaajia uskotaan? Ollaanko ylipäätänsä kiinnostuneita toisen vanhemman kertomuksista, tuskasta ja kärsimyksestä, entä lasten kärsimys?

Lapsellamme on vain yksi elämä, lapsenlapsillamme yksi lapsuus ja elämä. Mitä meille ja monelle muulle samanlaisessa tilanteessa olevalle oikein tapahtuu? Kuka meitä voi auttaa? Voisiko tällaisessa tilanteessa oleville olla olemassa jokin tuki- tai neuvontapalvelu? Jokin muukin auttava taho kuin juristi? Se tie on vielä katsomatta ja sille tielle joudumme, jolleivat viranomaiset julkisella puolella näe metsää puilta, jollei sirpaleiden sijasta nähdä kokonaiskuvaa.”

Surullinen tarina. Näitä tarinoita riittää. Miten oikeasti voisimme tukea yhteiskunnassa yhä paremmin lasten oikeuksia, miten tukea tasa-arvoista vanhemmuutta? Miten saada aikaan konkreettisia toimia apua tarvitseville?

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Vaasasta.