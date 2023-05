”Mittaluokka ja suunta on tuo” – nyt tärähti Orpon vahvistus, suora säästötavoite 4 miljardia eli samaa luokkaa kuin Sipilän hallituksella

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti tänään hallitusneuvotteluviikon päättäneen tiedotustilaisuuden. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpo sanoi olevansa tyytyväinen työn edistymiseen. Moni neuvotteluryhmä on pitkällä tai liki valmis ja ensi viikolla Säätytalolla on sen vuoksi vähemmän väkeä kuin nyt.

Ryhmät odottavat sitä, että aikanaan lopulliset talouden luvut valmistuvat ja ne voivat viimeistellä työnsä siltä pohjalta.

Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuudessa ollaan Orpon mukaan pitkällä ja ympäristöministeriön hallinnonalan osalta ollaan hyvin valmiina.

On myös ryhmiä, joilla on vielä paljon töitä. Asiat liittyvät talouteen, veroihin, energia- ja ilmastopolitiikkaan, maahanmuttoon ja soteen.

Orpon mukaan nyt alkaa olla aika, että vaikeissakin kysymyksissä pitää edetä ja hän uskoo, että edetään.

– Minulla on vakaa usko siitä, että eteenpäin mennään ja valmista tulee.

ORPON mukaan hallitusneuvotteluissa näkyy, että siellä olevat neljä puoluetta ovat samalta puolelta politiikan kenttää. Monista asioista ajatellaan samalla tavalla.

Orpon mukaan puolueilta on tullut pyyntö, että pitäisi olla aikaa käydä papereita läpi ja muodostaa puolueiden kantoja avoinna oleviin kysymyksiin. Muun muassa tästä syystä viikonloppuna on neuvottelutauko.

Media kysyi Orpolta, pitääkö paikkaansa, että suoria säästöjä olisi tulossa 4 miljardin edestä ja vielä työllisyystoimia 2 miljardin edestä.

– Minä en voi vahvistaa vielä sitä, miten 6 miljardia tulee kokoon, mutta mittaluokka ja suunta on tuo, Orpo vahvisti.

Jos suorat säästöt ovat 4 miljardia, lähtökohta on sama kuin Sipilän hallituksella aikoinaan.

– Minulle on kaikkein tärkeintä se, että isossa kuvassa tavoitteet toteutuvat uskottavasti eli 6 miljardin kokonaissopeutus. Sen eteen tällä tehdään töitä, että nämä eri kokonaisuudet, suorat säästöt, rakenteelliset tuottavuutta lisäävät uudistukset ja todelliset työllisyys- ja kasvutoimet ovat uskottavia ja vahvalla pohjalla. Se lopullinen jako sitten tulee sen myötä, miten onnistutaan kussakin osa-alueessa, Orpo jatkoi.

VEROPOLITIIKASTA Orpo totesi, että on neljä erilaista puoluetta, joilla on erilaisia painotuksia.

Lähtökohdat ovat kuitenkin samanlaisia eli kokonaisveroastetta ei saa kiristää, työn ja yrittämisen verotus ei saa kiristyä ja veropolitiikan pitää tukea talouden kasvua ja ihmisten ostovoimaa.

Veropolitiikassa on erilaisia painotuksia, niistä väännetään.

– Ei minun korviini tai silmiini ole osunut mitään valtavaa riitaa, vaan sitä, että sovitellaan kantoja yhteen. Se jo, että perusperiaattet on yhteisesti hyväksyttyjä, antaa uskon sille, että ratkaisu löytyy.

Orpon mukaan jokainen myös ymmärtää, että veropohjasta sekä julkisen talouden kestävyydestä ja tasapainosta pitää huolehtia.

Orpolta kyseltiin myös, pelottaako maahanmuuttopolitiikan käsittelyn aloittaminen.

– Ei tietenkään pelota ja minun käsittääkseni sitä on nyt pari päivää jo käsitelty, hän vastasi.

– Olen myöskin sanonut sen, että kyllähän myöskin vaalin tuloksen pitää jossain näkyä. Varmasti se tuo oman lähtökohdan tälle neuvottelulle, Orpo lisäsi.

HÄN vahvisti myös, että hallitusneuvotteluissa ovat pöydällä hyvinvointialueiden lakisääteiset tehtävät kuten hoitajamitoitus.

– Hoitajamitoitus on yksi sellaisia asioita, mitkä pitää arvioida. Edellinen hallitushan itse lykkäsi sen voimaantuloa, koska se ei ollut mahdollista.

Orpon mukaan, jos hoitajamitoitus olisi edennyt täydellä voimallaan, tilanne vain vaikeutuisi, koska hoitajia ei ole riittävästi.

– Pitää ymmärtää, että hyvä on tarkoitus. Me haluamme, että meidän vanhuksilla on hyvää hoitoa ja että on riittävästi hoitajia. Mutta ei voi tehdä sellaisia päätöksiä, mitkä heikentävät tilannetta.

Orpo esitti arvionaan, että ”ei ole edellytyksiä edetä hoitajamitoituksen kanssa” ja viittasi lisäajan ottamiseen mitoituksen toteuttamisessa tai peruuttamiseen. Orpo painotti myös vaikutusarviointeja ennen päätöksiä.

Media halusi Orpolta kannan myös siihen, että Venäjän keskuspankki on jäädyttänyt Suomen Moskovan ja Pietarin edustojen pankkitilit.

– Ensinnäkin se on erittäin ikävää haitantekoa. Minusta on huolestuttavaa se, että tällä tehdään vaikeaksi diplomaattinen työ. Se ei minusta ole myöskään Venäjän etu. Nyt täytyy huolehtia siitä, että Moskovan ja Pietarin lähetystön ja edustuston toiminta turvataan, henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan – en kyllä näe siinä suoranaista uhkaa – mutta siis, että toiminta pystyy jatkumaan. On hyvä, että tässä on nootilla lähestytty Venäjää, Orpo kommentoi.