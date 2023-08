MM-sarjan kuuman ryhmän kiperä tilanne paljastui – ”Kyllä nyt pitäisi jossain reagoida”

Kyllähän siinä niin kävi, että Esapekka Lapin ja Kalle Rovanperän keskeytykset latistivat huiman keskisuomalaisen vauhtiviikonlopun. Hyuandain Thierry Neuville kyennyt vastaamaan vahvasti ajaneen Toyota-kuski Elfyn Evansin vauhtiin. Walesilainen kasvatti eron päivän yli 160 ek-kilometrillä 6,9 sekunnista 32,1 sekuntiin. Pertti Knuuttila

Kolmannesta sijasta käytiin jopa taistelua. Japanilainen Takamoto Katsuta sai ajettua 6,4 sekunnin eron, ennen Teemu Sunista. Tuore Hyundai-kuski, toista kertaa MM-rallissa Rally1-autolla ajanut Suninen nappasi johdon aamun lenkillä, mutta joutui taipumaan. Kymmenyksistä käyty kisa muuttui sekuntitaistoksi päivän viimeisellä, Vekkula kakkosella, jossa japanilainen onnistui. Sunnuntaina ajetaan enää vain 51,64 ek-kilometriä.

Rally2-autoilla ajaneita johtaa Ruotsin Oliver Solberg, joka ei aja Suomessa MM-pisteistä. Siksi Sami Pajari taipui kakkoseksi, sillä hänelle täydelle pistepotille on suuri merkitys MM-sarjan kannalta. Luokkaa johtanut Jari Huttunen keskeytti kovaan osumaan maakivaan.

Kuin kohtalon ivana, keskeytysten sävyttämä ralli pelkisti, kuinka veitsen terällä, Rally-1-autojen vähäisyyden takia, on rallin MM-sarjan urheilullinen kestävyys. Ilman Jari-Matti Latvalan ja kartturi Juho Hännisen ilostuttavaa ja riemukasta juhla- ja kompensaatioajoa – olisi tunnelma ehkä jopa kiusallinen.

Yhdeksästä kuuman ryhmän autosta on reitillä enää viisi keskeyttämätöntä, Latvala mukaan lukien. Näitä kommentteja jakoivat lähes kaikki, olipa sitten huoltoparkissa tai maastossa ek:n penkalla.

Napakasti kantaa otti myös Rallin Hall of Fameen rallin alla nimetty ”rallivelho” Lasse Lampi. Hän työskentelee tällä kertaa neuvonantajana Skodia ajattavalle Toksportille.

– Kyllä nyt pitäisi jossain reagoida. Nyt nimenomaan rallin DNA:ta pitäisi muuttaa. Rally2-autot lasketaan kymmenissä, Ralli1-autoja ei ole yhtään kymmentä, täräyttää Lampi kokemuksen äänellä.

– Autoja pitäisi saada mukaan, mutta sääntelyä odotetaan. Kuusi vuotta eteenpäin pitäisi tietää säännöt. Seuraavan viiden vuoden aikana muuttuu paljon. Ja nyt fokus siihen – mitä sen jälkeen, millaiset säännöt, patistaa Lampi.

– Sähkö ei ole ratkaisu, vaan polttoaine ratkaisee. Autotehtaat lyövät jo pakkia päälle. Polttomoottorit ovat kehittyneet. Se on ratkaisu, kun aletaan oikeasti tehdä polttoainetta hiilidioksidista ja vedystä. Pistetään koverharit käymään sähköllä, sillä on merkitystä, tietää Lampi.

Kuin yö ja päivä ovat Lampeen verrattuna M-Sportin Fordin tallipäällikkö Rich Millenerin näkemykset.

– Olen käynyt joka rallissa myös maastossa katsomassa. Ei hybrideistä ole enää paluuta. Rally1-autot menevät niin hienosti, ettei tältä tieltä ole enää paluuta. Päätöksenteko on kyllä vaikeaa. Nyt tehtiin Virossa ja täällä muutoksia median työskentelyyn. Tunnustan, idea oli minun. Mutta sen läpi vienti kesti 12 kuukautta. Siinähän idea on tuoda kuljettajat enemmän yleisön nähtäville, pois koloista ja suljetuista tiloista, tuskailee Millener.

Hänen listallaan on myös toimia, joilla tallien kuluja voisi kohdentaa lisäautojen ajattamiseen.

– Voisimme luopua testauksesta. Yksi testipäivä on meille keskimäärin 50 000 puntaa. Mitä luulet, muksi F1:ssä ja Nascarissa on luovuttu testauksesta. Tiimit käyttävät kahdesta kolmeen miljoonaan euroon testaukseen. Vain sen takia, että se lähes ainoa komponentti mikä on vapaa. Siksi, että voit tehdä niin. Mutta, silti. Kaksi kolmesta tallista käyttävät jopa samaa iskaritoimittajaa, Reigeria. Ralliurheilu on muuttumassa, yleisölle tätä täytyy tehdä. Ja noilla rahoilla uudelleeen kohdentamalla saisimme yhden lisäauton viivalle, perustelee Millener.

– Ja vielä. Voisimmeko kohdentaa sunnuntaiden rahat jotenkin fiksummin? Miksi ajamme sunnuntaina 300 kilometriä. Tätähän kokeiltiin, tämäkin ralli on päättynyt lauantai-iltaan, hienoon kansanjuhlaan ja palkintojen jakoon, tietää Millener ja korostaa, että nämä ovat yhden yksilön mielipiteitä.

Jyväskylässä huomiota keräsi myös Toyotan hallituksen puheenjohtaja Akio Toyodan toimiminen Latvalan tuuraajana tallipäällikkönä.

– Me olemme kuljettaja orientoitunut tiimi. Jari-Matti ymmärtää hyvin asioihin ja päätöksiin kuljettajan näkemyksen. Olen yrittänyt kannustaa Subarua tulemaan takaisin MM-ralliin, sanoi Toyoda.

Rallin alla allekirjoitettiin Jyväskylän ja Toyotan välinen aiesopimus uuden hiilivapaan tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen perustamiseksi Jyväskylään.

Puheenjohtajalla oli myös kysyttäessä näkemys tuoreesta, juuri voimaantulleesta Japani ja Suomen kahdenvälisestä sopimuksesta, jolla edistetään maidemme opiskelijoiden vapaata liikkuvuutta ja ansaita työn teolla rahoitusta oleskeluun ja opintoihin.

– Tällaisena aikana on tärkeää yhteistyö maiden välillä, kiteytti Toyoda.