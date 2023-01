”Monella on isoja hankaluuksia suurien sähkölaskujen kanssa” – Yrittäjät kiirehtii hallitukselta tukea

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen on tuettava yrittäjiä energiakriisissä maksuaikojen pidennyksellä, mahdollisesti Finnveran energialainalla ja pahanpäivän varalta valmisteltavalla yleisellä energiatuella. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Monella yrittäjällä on isoja hankaluuksissa suurien sähkölaskujen kanssa. Tukiohjelmalla pitää varmistaa, että yritykset pysyvät hengissä ja voivat jatkossakin tarjota työpaikkoja, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa tiedotteessa.

Yrittäjät kiirehtii hallituksen toimenpiteitä. Maksuaikojen pidennys on parhaillaan lausunnoilla. Finnveran energialainasta ja yleisestä tuesta odotetaan esitystä.

Yrittäjät esittää, että Finnveran tai muun julkisen toimijan pitäisi tuoda markkinoille valtion takaama, korkotuettu laina, jolla muuten terveet yritykset voisivat hoitaa energian hinnan noususta johtuvat yllättävät rahoitustarpeet.

– Finnveran energialaina auttaisi elinkelpoisia yrityksiä sähkölaskupiikkien hoitamisessa. Takaisin maksettavat lainat olisivat valtiontaloudelle kohtuuhintainen mutta tehokas tukitoimi, ekonomisti Petri Malinen yrittäjäjärjestöstä ehdottaa.

YRITTÄJÄT kertoo esittäneensä jo kuukausia hallitukselle, että on syytä varautua tilanteen heikkenemiseen valmistelemalla tukimalli, jossa tuki kohdennetaan toimiala- ja yritysmuotoriippumattomasti yrityksiin, joiden energiakulut ovat eniten nousseet.

Valtiokonttori olisi järjestön mielestä hyvä taho jakamaan tukea korona-ajan yleisen kustannustuen lailla. Tuen pitää kannustaa säästämään energiaa.

– On hyvä, että hallitus on ottanut tarpeen tosissaan, ja esitys on valmistelussa. Lainsäädäntö asiasta on tehtävä ja se voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi asetuksella, Malinen sanoo.

– Kuten viimeinen vuosi on osoittanut, energiakriisin etenemistä on vaikea ennustaa, ja tukitoimien tarve voi syntyä yllättäen. Myös ensi talvi voi olla vaikea. Pitää olla valmius ottaa käyttöön kustannustuen kaltainen energiatukimalli, Pentikäinen lisää.

YRITTÄJÄGALLUPISSA marraskuussa neljä prosenttia yrittäjistä sanoi tarvitsevansa välttämättä energiatukea. Teollisuudessa osuus oli selvästi suurempi. Energian hintojen nousu iskee lujaa erityisesti teollisuuteen.

– Hallituksen pitää tehdä valmiiksi malli yritysten energiatukeen, ja ottaa se tarvittaessa nopeasti käyttöön, Pentikäinen painottaa.