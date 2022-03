”Monen elämä on muuttumassa selviytymistaisteluksi” – Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan korottamista

Ruoan ja energian nopea hinnannousu ahdistaa työttömiä ja pienituloisia. Se on näkynyt yhteydenottoina Työttömien keskusjärjestöön. DEMOKRAATTI Demokraatti

Järjestö kertoo tiedotteessa kannattavansa Suomen sosiaali ja terveys Soste ry:n aloitetta perusturvan asteittaisesta korottamisesta kohti kohtuullisen minimin viitebudjettia sekä sitoa kaikki etuudet indeksiin.

– Toimeentulotuen ja työttömyysturvan tasoa pitää pikaisesti nostaa.

Järjestön mukaan yhteydenotot kertovat selkeää kieltä.

– Joidenkin työttömien jokapäiväinen elämä on muuttumassa selviytymistaisteluksi, jossa ruuasta ja lääkkeistä tingitään. Työttömän on vaikeaa pitää yllä terveellistä ja työkykyä ylläpitävää ravitsemusta. Kirkon diakoniatyöstä kerrotaan, että jotkut asiakkaat tulevat asioimaan nälkäisenä. Ensin on huolehdittava ruoan saannista, vasta sitten voidaan aloittaa keskustelu elämäntilanteesta ja muusta avun tarpeesta.

Ukrainan kriisin myötä hinnat ovat nousseet nopeasti Suomessa.

– Pienituloisille ja vähävaraisille on turvattava inhimillinen perustoimeentulo. Kuntien on tarkistettava köyhyysohjelmansa ja pidettävä huolta myös niistä ihmisistä, jotka kriisien keskellä usein jäävät unohduksiin, järjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi toteaa tiedotteessa.

EU-ruoka-avun tulevaisuus huolestuttaa.

Järjestö on erittäin huolissaan myös EU-ruoka-avun tulevaisuudesta Suomessa. Nykyinen kuivaruokajakelu päättyy maaliskuussa. Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen on ollut yksi suurimpia EU-ruokajakajia Suomessa. Viime vuonna sitä jaettiin yhdistysten kautta yhteensä 368 807 kiloa. EU:ssa on ollut valmisteilla uudistus, jossa ruoka-apu muuttuisi maksukorteiksi.

Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ihmettelee uudistusta, joka voi aiheuttaa suuren aukon ruuan jakamiseen.

– Vielä ei ole tiedossa, milloin maksukortit saataisiin käyttöön, kuinka ne jaettaisiin avun tarvitsijoille ja kuinka suurella taloudellisella panostuksella ohjelma Suomessa toimeenpannaan. Yhdistykset mielellään tukevat avun tarvitsijoita, mutta ilman suurta taloudellista selkänojaa uudistus on mahdotonta toimeenpanna yleishyödyllisissä yhdistyksissä.

Työttömien keskusjärjestön monet jäsenyhdistykset ylläpitävät ruokaloita, joissa voi aterioida edulliseen hintaan. Samoin monet yhdistykset jakavat kauppojen ja muiden organisaatioiden niin sanottua hävikkiruokaa.