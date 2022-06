”Moni nuori saattaa epäröidä kysyä neuvoja ja ohjeita työpaikalla” – Työterveyslaitos muistuttaa kesätyöntekijöiden perehdytyksestä

Työterveyslaitoksen mukaan nuorille työntekijöille sattuu työpaikkatapaturmia eniten suhteessa tehdyn työn määrään. Laitoksen asiantuntijat ovat huolissaan kesätyöntekijöiden perehdytyksestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Työterveyslaitos muistuttaa, että myös vuokra-, kesätyö- ja muut kausityöntekijät kuuluvat järjestelmällisen perehdyttämisen ja työnopastuksen piiriin. Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite kaikista työntekijöistään. Se tarkoittaa, että työtehtävissä ja työpaikalla noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Työnantajan tulee varmistaa, että työ ei aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle.

– Työnantajilta saattaa välillä unohtua, että työntekijöiden terveydellä tarkoitetaan sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Työn opastukseen kuuluu turvallisten työtapojen lisäksi sopimattoman henkisen kuormittumisen torjunta sekä työpaikan pelisäännöistä keskustelu, esimerkiksi häirinnän torjumiseksi tai väkivallan uhan vähentämiseksi, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Elina Östring sanoo tiedotteessa.

Työterveyslaitoksen mukaan tutkimustieto osoittaa, että nuoret saattavat epäröidä kertoa turvallisuushuolistaan. Erikoistutkija Mikko Nykänen pitää siksi tärkeänä, että työpaikoilla kannustetaan huolien esiin nostamiseen. Hän myös rohkaisee nuoria kertomaan työpaikalla, jos kokee ettei esimerkiksi ole saanut riittävästi perehdytystä kesätyön alussa.

– Moni nuori saattaa epäröidä kysyä neuvoja ja ohjeita työpaikalla. On tärkeää muistaa, että työnantaja on velvollinen antamaan opastusta työhön. Työpaikoilla yleensä arvostetaan, kun työntekijä osoittaa halua oppia ja varmistaa oikeat työmenetelmät, Nykänen sanoo tiedotteessa.

Perehdytystä kannattaa pyytää esihenkilöltä ja työkavereilta, hän neuvoo. Työturvallisuudesta voi keskustella myös työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Östring muistuttaa, että myös esimerkiksi fyysisen työn aiheuttamista mahdollisista kivuista ja kolotuksista kannattaa kertoa työpaikalla oikeanlaisten työskentelytapojen ja -välineiden tarkastamiseksi. Sama pätee henkisiin oireisiin.

– On normaalia, että työt tulevat aluksi uniin ja voivat herätellä öisin. Jos uneen liittyvät ongelmat jatkuvat pitkään, tulee siihen puuttua, sillä unenpuute on merkittävä riskitekijä palautumisen ja työturvallisuuden kannalta, hän sanoo.

Työterveyslaitos muistuttaa myös, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kannustaa kesätyöntekijöitä tunnistamaan myös olosuhteiden, kuten helteen, vaikutukset omaan työkuntoon. Lämpötila pitää huomioida tauotuksessa. Esimerkiksi jos lämpötila on alle 33 astetta, työtä tehdään 50 minuuttia ja tauko on 10 minuuttia. Kun lämpötila ylittää 33 astetta, työtä tehdään 45 minuuttia ja tauko on 15 minuuttia.

Kesäduunari-info auttaa työsuhdeasioissa

Suomalaisia ammattiliittoja edustavat palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK tarjoavat neuvoja kesätyöntekijöille Kesäduunari-infossa.

Kesäduunari-infosta voi kysyä työsopimuksen tekemisestä, palkkauksesta, työajoista, lomakorvauksesta ja muista työsuhteeseen liittyvistä asioista.

Maksuton Kesäduunari-info palvelee elokuun loppuun asti. Kesäduunarineuvojan tavoittaa arkisin kello 9-15 puhelimitse numerosta 0800 179 279 tai WhatsApp-sovelluksella numerosta 040 747 1571. Käytössä on myös sähköinen yhteydenottolomake Kesäduunari-infon sivuilla osoitteessa kesaduunari.fi.

Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä.